X!

Eesti Laulu finaali pääsenud Rita Ray: mind valdab väga suur tänulikkus

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Eesti Laulu finaali pääsenud Rita Ray tabas "Ringvaade" üllatust tehes otse trennisaali ukse ees. Ray sõnul pole ta varem ühtegi lugu Eesti Laulule saatnud, aga nüüd tundus olevat õige hetk ja sobiv laul.

"Ma olen täiesti šokis. Esiteks, mind valdab väga suur tänulikkus ja teiseks, nüüd peab hakkama hästi kärmesti tööle," ütles Rita Ray.

"Ma ei ole kunagi Eesti Laulule ühtegi lugu saatnud, välja arvatud siis, kui ma käisin 2015. aastal koos Biancaga. Mul ei ole kunagi sobivat lugu olnud, mida saata. Lugusid on olnud, aga nad ei ole mahtunud kolme minuti sisse. Minu lood on alati kõik üle seitsme minuti pikad," sõnas Ray.

Ray sõnul ta lugu "Don't You Agree" kirjutades Eesti Laulu peale ei mõelnud.

Rita Ray "Don't You Agree"(muusika Kristi Raias, Johannes Laas, Robine Koerts, Eric Timmann. Sõnad Kristi Raias).

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Heleri All

Samal teemal

EESTI RAADIO

Suur muusikamäng

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

22.10

Galerii: Eesti Laul 2027 finalistid on selgunud

22.10

Lennukiga tööl käiv Argo Aadli: ma ei arvanud, et Eestis nii on võimalik

22.10

Eestis elav inglanna: esimene saunaskäik rabas mind

21.10

Rahvatantsijad said eestlaste olemust tutvustava videoga üleöö kuulsaks

22.10

Inger: peaksime teineteist rohkem märkama

22.10

Eesti Laul 2027 finaali juhivad Eda-Ines Etti ja Koit Toome

22.10

Eesti Laulu finaali pääsenud Jalmar Vabarna: meie taga on terve Setomaa

22.10

Muusikaõpetaja Kalli Rõõmusaare: kõige tähtsam on huumorimeel

22.10

Eesti Laulu finaali pääsenud Rita Ray: mind valdab väga suur tänulikkus

20.10

Insuldist taastuv Toomas Jürgenson: tahan jagada oma valusat kogemust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo