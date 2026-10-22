Eesti Laulu finaali pääsenud Rita Ray: mind valdab väga suur tänulikkus

Eesti Laulu finaali pääsenud Rita Ray tabas "Ringvaade" üllatust tehes otse trennisaali ukse ees. Ray sõnul pole ta varem ühtegi lugu Eesti Laulule saatnud, aga nüüd tundus olevat õige hetk ja sobiv laul.

"Ma olen täiesti šokis. Esiteks, mind valdab väga suur tänulikkus ja teiseks, nüüd peab hakkama hästi kärmesti tööle," ütles Rita Ray.

"Ma ei ole kunagi Eesti Laulule ühtegi lugu saatnud, välja arvatud siis, kui ma käisin 2015. aastal koos Biancaga. Mul ei ole kunagi sobivat lugu olnud, mida saata. Lugusid on olnud, aga nad ei ole mahtunud kolme minuti sisse. Minu lood on alati kõik üle seitsme minuti pikad," sõnas Ray.

Ray sõnul ta lugu "Don't You Agree" kirjutades Eesti Laulu peale ei mõelnud.

Rita Ray "Don't You Agree"(muusika Kristi Raias, Johannes Laas, Robine Koerts, Eric Timmann. Sõnad Kristi Raias).