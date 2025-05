Saara Pius: olen mõelnud ka ameti vahetamise peale

Näitleja Saara Pius tõdes "Ringvaates", et vabakutselise näitleja elu on nagu sõit ameerika mägedel. Piusi sõnul on ta mõelnud ka ameti vahetamise peale, kui lavaelus on vaiksem aeg, kuid praegu ootab ta suure põnevusega juunikuud, mil publiku ette jõuab suvelavastus "Ma armastasin sakslast".