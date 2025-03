Soolokarjääri alustanud Stefania Airapetjan-Adil: olen valmis särama

Stefania ehk Stefania Airapetjan-Adil, kes on varem osalenud lauluvõistlustel ning laulnud Marek Sadama ning Piret ja Tõnu Laikre laule, avaldas nüüd üle pika aja esimese soolosingli. Stefanist natuke vanem Stefania ei ole vahepealsetel aastatel tundnud, et peab ennast tagasi hoidma.

"Sellist mõtet ei olnud, kui mul tulid pere ja lapsed. Siis keerlesid kõik mõtted selle ümber, et olla tubli emme ja kasvatada kahte last. Mul oli venna üle ka alati hea meel. Aga nüüd ma tunnen, et on õige aeg tulla tagasi hoopis teistsugusena. Sest ma olen kogunud väga palju emotsioone, millest saan nüüd järjest lugusid kirjutada," rõõmustas Stefania.

"Minu õde on olnud alati särav ja andekas, nagu ta on. Ta lihtsalt kogus hoogu, kuna vahepeal tuli elu vahele, kaks last. Nüüd ma arvan on õige aeg ennast näidata," lisas Stefan.

Stefan rääkis, et Stefania on olnud väga hea vanem õde, ta ise oli nooremana natukene halvem väike vend. "Eks ikka õed vennad omavahel kaklevad," nentis Stefan. Stefania meenutas, et kõige tihedamini kraageldi just multikate üle ja kumb saab neid suuremast telekast vaadata.

Lapsepõlves musitseeriti ka koos. Pikkadel autosõitudel tegid Stefania ja Stefan oma raadiojaama. Stefan tegi beatbox'i ja Stefania laulis sellele peale. 2012. aastal osaleti ka "Perepeo" saates, mille esimene hooaeg võideti.

Stefan ja Stefania "Perepeo" saates Autor/allikas: ERR/Kuvatõmmis

Stefania arvab, et õe ja venna laulupisik tuleb Armeenia poolt. "Isa rääkis meile, et kui me olime väikesed, siis ta hoidis meid ja laulis meile hällilaule. Ma arvan, et see pisik, mis meil mõlemal on, on kindlasti rohkem Armeenia poolt," selgitas Stefania.

Stefan lisas, et samas ka nende ema tegelikult laulab. "Meie tädi on ka üks suurem laulja, kes meid lapsepõlves ka palju õpetas. Muidugi üks hetk seda märgati ja siis viidi muusikakooli. Sealt see trenn hakkas. Oleme mõlema viiuli lõpetanud ja viiul on üks kõige tugevamaid kõrvatreenimise pill," rääkis Stefan.

Enda sõnul on Stefania ballaadilaulja. "Aga mulle meeldib ka pop. Tegelikult kõikidest ballaadidest saab ilusa arranžeeringu, mille saatel saab ka tantsida," selgitas Stefania.

Stefania plaan ja soov on nüüd popstaarikarjäär käima lükata. "Siit ma tulen ja siit edasi ma olen valmis särama. Lasen palju lugusid välja ja mõned on juba valmis ka, nii et mina olen ka valmis," sõnas Stefania.