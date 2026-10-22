Eesti Laulu finaali pääsenud Jalmar Vabarna: meie taga on terve Setomaa

Jalmar Vabarna rääkis "Ringvaates", et seto kultuur on maailmas nii ainulaadne, et see kannaks neid ka suures finaalis ning lisaks on nende selja taga terve Setomaa.

"Suurepärane, näeme siis sellel trallil," ütles muusik Jalmar Vabarna, kuuldes, et nende lugu "Kipõ-kipõ" pääses Eesti Laulu finaali.

"Oma looga teeme kummarduse seto kultuurile, mis on maailmas nii ainulaadne ja ma arvan, et see kannaks meid ka suures finaalis," tõdes Vabarna. "Meil on palju fänne ja loodetavasti terve Setomaa on meie selja taga, nii et paneme võistluse kinni!"

Zetod feat. Hellika "Kipõ-kipõ" (Muusika ja sõnad Jalmar Vabarna, Matis Leima, Jaanus Viskar, Martin Kütt, Artur Linnus).