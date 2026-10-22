X!

Eesti Laulu finaali pääsenud Jalmar Vabarna: meie taga on terve Setomaa

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Jalmar Vabarna rääkis "Ringvaates", et seto kultuur on maailmas nii ainulaadne, et see kannaks neid ka suures finaalis ning lisaks on nende selja taga terve Setomaa.

"Suurepärane, näeme siis sellel trallil," ütles muusik Jalmar Vabarna, kuuldes, et nende lugu "Kipõ-kipõ" pääses Eesti Laulu finaali.

"Oma looga teeme kummarduse seto kultuurile, mis on maailmas nii ainulaadne ja ma arvan, et see kannaks meid ka suures finaalis," tõdes Vabarna. "Meil on palju fänne ja loodetavasti terve Setomaa on meie selja taga, nii et paneme võistluse kinni!"

Zetod feat. Hellika "Kipõ-kipõ" (Muusika ja sõnad Jalmar Vabarna, Matis Leima, Jaanus Viskar, Martin Kütt, Artur Linnus).

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Heleri All

Samal teemal

EESTI RAADIO

Suur muusikamäng

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

22.10

Galerii: Eesti Laul 2027 finalistid on selgunud

22.10

Lennukiga tööl käiv Argo Aadli: ma ei arvanud, et Eestis nii on võimalik

22.10

Eestis elav inglanna: esimene saunaskäik rabas mind

21.10

Rahvatantsijad said eestlaste olemust tutvustava videoga üleöö kuulsaks

22.10

Inger: peaksime teineteist rohkem märkama

22.10

Eesti Laul 2027 finaali juhivad Eda-Ines Etti ja Koit Toome

22.10

Eesti Laulu finaali pääsenud Jalmar Vabarna: meie taga on terve Setomaa

22.10

Muusikaõpetaja Kalli Rõõmusaare: kõige tähtsam on huumorimeel

22.10

Eesti Laulu finaali pääsenud Rita Ray: mind valdab väga suur tänulikkus

20.10

Insuldist taastuv Toomas Jürgenson: tahan jagada oma valusat kogemust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo