Eesti esineb Eurovisiooni finaalis kolmandana

1. Norra, Kyle Alessandro "Lighter"

2. Luksemburg, Laura Thorn "La Poupée Monte Le Son"

3. Eesti, Tommy Cash "Espresso Macchiato"

4. Israel, Yuval Raphael "New Day Will Rise"

5. Leedu, Katarsis "Tavo Akys"

6. Hispaania, Melody "Esa Diva"

7. Ukraina, Ziferblat "Bird of Pray"

8. Suurbritannia, Remember Monday "What The Hell Just Happened?"

9. Austria, JJ "Wasted Love"

10. Island, VÆB "RÓA"

11. Läti, Tautumeitas "Bur Man Laimi"

12. Holland, Claude "C'est La Vie"

13. Soome, Erika Vikman "Ich Komme"

14. Itaalia, Lucio Corsi "Volevo Essere Un Duro"

15. Poola, Justyna Steczkowska "Gaja"

16. Saksamaa, Abor & Tynna "Baller"

17. Kreeka, Klavdia "Asteromáta"

18. Armeenia, PARG, "Survivor"

19. Šveits, Zoë Më, "Voyage"

20. Malta, Miriana Conte "Serving"

21. Portugal, NAPA "Deslocado"

22. Taani, Sissal "Hallucination"

23. Rootsi, KAJ "Bara Bada Bastu"

24. Prantsusmaa, Louane "Maman"

25. San Marino, Gabry Ponte, "Tutta L'Italia"

26. Albaania, Shkodra Elektronike "Zjerm"

Eurovisiooni finaal toimub laupäeval, 17. mail.

Lisaks Eesti Televisioonile saab otseülekandeid jälgida telekanalis ETV+ venekeelse kommentaariga, ERR.ee portaalis, Jupiteris ja Raadio 2-s. Laupäeval toimuvat finaali saab täies mahus jälgida viipekeelse tõlkega ETV2-s. Veel enne laupäevast otseülekannet on Jupiter vaatamiseks välja pannud tänavused võistluslood eesti viipekeele tõlkega.

Eurovisioonil ja Baselis toimuvat vahendab iga päev "Ringvaade". Finaali eel, laupäeval kell 21.35 teeb ettevalmistustest kokkuvõtte ETV erisaade "Kuidas valmistutakse Eurovisiooniks Baselis".