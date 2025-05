Eurovisiooni finaali pääsenud Tommy Cash: see on hullumeelne!

"See on hullumeelne!" kommenteeris Cash finaali jõudmist. Ta lisas, et tulemuste ootamine oli väga närvesööv. "Aga me andsime endast parima. Me töötasime selle nimel väga palju ja ma oleme siin – me oleme finaalis, baby!" rõõmustas ta.

Kuigi poolfinaalile eelnes mitu proovi, oli otseülekandes laval olemine siiski midagi muud, kinnitas artist. "Ühel hetkel sa muutud justkui lavaga üheks ja lihtsalt lähed vooluga kaasa," kirjeldas ta.

Oma tänusõnad ütles ta ka kodustele toetajatele. "Eesti, me oleme siin, nagu ma lubasin. Aitäh, et te olete meiega! Kõik kuulevad meist. Kõik saavad teada, kus on Eesti, ega küsi enam kunagi, mis asi on Eesti. Me ütleme neile. Meie hääl on väga kõva, meie hääl on üle terve maailma. Aitäh teile!"