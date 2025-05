Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid

Teisest poolfinaalist pääsesid finaali Leedu, Iisrael, Armeenia, Taani, Austria, Luksemburg, Soome, Läti, Malta ja Kreeka.

Poolfinaalist ei pääsenud edasi Austraalia, Montenegro, Iirimaa, Gruusia, Tšehhi, Serbia.

Eestit esindav Tommy Cash kindlustas koha finaalis teisipäeval toimunud esimeses poolfinaalis. Lisaks Eestile pääsesid esimesest poolfinaalist edasi Norra, Albaania, Rootsi, Island, Holland, Poola, San Marino, Portugal ja Ukraina.

Samuti on koha finaalis kindlustanud niinimetatud suure viisiku riigid Hispaania, Itaalia, Ühendkuningriik, Saksamaa ja Prantsusmaa ning korraldajamaa Šveits.

Eurovisiooni finaal toimub laupäeval, 17. mail.

Teise poolfinaali etteasted

Austraalia, Go-Jo "Milkshake Man"

Montenegro, Nina Žižić "Dobrodošli"

Iirimaa, Emmy "Laika Party"

Läti, Tautumeitas "Bur Man Laimi"

Armeenia, Parg "Survivor"

Austria, JJ "Wasted Love"

Ühendkuningriik, Remember Monday "What The Hell Just Happened?"

Kreeka, Klavdia "Asteromáta"

Leedu, Katarsis "Tavo Akys"

Malta, Miriana Conte "Serving"

Gruusia, Mariam Shengelia "Freedom"

Prantsusmaa, Louane "Maman"

Taani, Sissal "Hallucination"

Tšehhi, Adonxs "Kiss Kiss Goodbye"

Luksemburg, Laura Thorn "La Poupée Monte Le Son"

Iisrael, Yuval Raphael "New Day Will Rise"

Saksamaa, Abor & Tynna "Baller"

Serbia, Princ "Mila"

Soome, Erika Vikman "Ich Komme"