Eurovisiooni võitja Dara: mitte keegi ei uskunud, et me võiksime võita

Autor/allikas: Alma Bengtsson / EBU
Eurovisiooni võitnud Dara tunnistas pressikonverentsil, et lauluvõistluse võit tundub uskumatu, sest Bulgaaria ei olnud kordagi favoriidi staatuses.

"See on uskumatu. Ma ei tea, mis praegu toimub," alustas värske võitja Dara pressikonverentsi. "Miitte keegi ei uskunud seda, et me võiksime võita. Saada seesugust armastust žüriilt ja vaatajatelt, see on nagu unistus. Ma ei tea, kas ma magan või see on reaalsus. Teie öelge mulle, ma ei tea." 

Lauljatar tänas kõiki, kes elasid ta loole kaasa ja tundsid ühendust selle jõuga. "Ma usun siiralt, et jõul on üks nimi ja see on jumal, universum. Ja keel, mida me kõik kõneleme, on muusika."

Dara jaoks sümboliseerib muusika armastust ja ta usub, et muusika aitab reaalsust palju värvilisemaks ja maitseküllasemaks muuta.

"Ma olen nii tänulik, et ma sain võimaluse olla Eurovisioonil. Iga päev, mil ma olen siin olnud, olen tundnud ennast turvaliselt, kaitstult, armastatult ja toetatult. Ma olen tundunud, et ma võin teha kõike, kõik on võimalik ja ma täiesti siiralt tunnen, et see kogukond on nii imeline," lausus ta.

Lisaks tänas Dara oma abikaasat, kes kannustas teda Eurovisioonil osalema. "Ma ei olnud alguses kindel, kas ma tahan tulla või mitte, sest ma tundsin ärevust ja hakkasin endas kahtlema. Tema oli see, kes mind tagant tõukas."

Sel teekonnal on ta pidanud kõige olulisemaks olla avatud südamega. "Olla tänulik jumalale kõige eest, mida ta meile andis. See on uskumatu. See on Bulgaaria esimene võit Eurovisiooni lauluvõistlusel."

Bulgaaria Rahvusliku Televisiooni peadirektor Milena Milotinova tänas Darat ja kogu meeskonda suurepärase töö eest. "See, mida Dara eile õhtul tegi, oli uskumatu. Ma olen nii uhke, et saan öelda: "Tere tulemast järgmisel aastal Sofiasse!""

