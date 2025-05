Ruslan Trochynskyi: võšõvanka kaitseb kandjat kõige halva eest

Rahvusvahelisel võšõvanka päeval rääkis muusik Ruslan Trochynskyi "Ringvaates", et paljud sõjapagulased võtsid kodunt kaasa just võšõvankad, sest need kaitsesid selle kandjat kõige halva eest. Vabatahtlik Denis Priimägi sõnul on sümbolid etnilisel tikitud särgil nagu palvetamine.

Rahvusvahelist võšõvanka päeva tähistatakse igal maikuu kolmandal neljapäeval.

"Võšõvanka on identiteedi kandja, sellel on sümbolid, mis kaitsesid juba meie vanemaid. Ma abiellusin ka võšõvankas, kui ma tulin Eestisse elama, võtsin võšõvanka kaasa. Paljud sõjapagulased, kes midagi kaasa said võtta, võtsidki just võšõvanka, sest see kaitseb sind, ütleb sulle alati, kes sa oled," ütles muusik Ruslan Trochynskyi.

Rist särgil sümboliseerib muusiku sõnul elemente nagu vesi, tuli, õhk, maa. "Romb sümboliseerib taeva ja maa ühendust, mis toob viljakust, jõukust, küllust. Naine alati tegi võšõvanka oma mehele. 18. detsembril, Varvara päeval hakkasid noored särki tegema, kevadel leidsid mehe ja abiellusid võšõvankas. Abieluvõšõvankat saab kanda ainult üks kord elus," selgitas muusik.

Vabatahtlik Denis Priimägi kandis särki, millel oli vähem värve. "Siin on väga tähtis värv, nimelt valge ehk valge valgel. See on kaasaegne võšõvanka, eest lukuga. See on minu lemmik. Siin on kaheksanurgad, ristid. Sümbolid särgil on nagu palvetamine. Naised palvetasid, kui nad särki tikkisid ja emad, kui nende tütred abiellusid. Emad tikkisid ka rätikuid, kui tütred abiellusid, see oli noorele abielupaarile õnnesümbol."

Trochynskyi sõnul ei tohtinud naised kanda musta võšõvankat. "Kui naine kandis sinist võšõvankat, siis ta ei tahtnud lapsi saada või on juba saanud ja ei taha rohkem saada. Kuni 12-aastane tüdruk tohib sinist kanda, aga pärast enam mitte."

Sümboliteks särkidel ei ole ainult kujundid, vaid ka marjad, loomad, puud.

Võšõvanka päeva traditsioon algas 2006. aastal, kui üks tütarlaps, kes oli tudeng, haaras oma sõpru ja tuttavaid kaasa ning nad leppisid omavahel kokku, et kannavad sel päeval kõik võšõvankasid. "Info hakkas sotsiaalmeedias levima ning nüüd tähistatakse seda päeva juba 60-s riigis. Eriti oluline on see praegu, kui paljud ukrainlased leidsid oma kodud teistes riikides, on väga tähtis, et sellel päeval me paneme võšõvanka selga ja näitame, kes me oleme," tõdes Trochynskyi.

18. mail toimub vabaõhumuuseumis festival "Rahvustikand ühendab", kuhu oodatakse inimesi võšõvankades.