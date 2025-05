Eesti pääses Eurovisiooni finaali

Edasi pääsesid Norra, Albaania, Rootsi, Island, Holland, Poola, San Marino, Eesti, Portugal ja Ukraina. Finaalist jäid välja Sloveenia, Belgia, Aserbaidžaan, Horvaatia ja Küpros.

Lisaks poolfinalistidele astusid üles ka juba finaali pääsenud Hispaania, Itaalia ja Šveits.

Kokku osaleb Eurovisioonil tänavu 37 riiki. Mõlemast poolfinaalist pääseb rahvahääletuse tulemusena edasi kümme riiki.

Eurovisiooni teine poolfinaal toimub neljapäeval, 15. mail. Eurovisiooni finaal toimub laupäeval, 17. mail.

Tommy Cash: see on hullumeelne!

Eurovisiooni finaali jõudnud Tommy Cash ütles poolfinaalile järgnenud intervjuus, et edasi pääsemine tekitab temas kõiksugu tundeid.

"See on hullumeelne!" kommenteeris Cash finaali jõudmist. Ta lisas, et tulemuste ootamine oli väga närvesööv. "Aga me andsime endast parima. Me töötasime selle nimel väga palju ja ma oleme siin – me oleme finaalis, baby!" rõõmustas ta.

Oma tänusõnad ütles ta ka kodustele toetajatele. "Eesti, me oleme siin, nagu ma lubasin. Aitäh, et te olete meiega! Kõik kuulevad meist. Kõik saavad teada, kus on Eesti ega küsi enam kunagi, mis asi on Eesti. Me ütleme neile. Meie hääl on väga kõva, meie hääl on üle terve maailma. Aitäh teile!"

Esimese poolfinaali etteasted

Island, Væb "Róa"

Poola, Justyna Steczkowska "Gaja"

Sloveenia, Klemen "How Much Time Do We Have Left"

Eesti, Tommy Cash "Espresso Macchiato"

Hispaania, Melody "Esa Diva"

Ukraina, Ziferblat "Bird of Pray"

Rootsi, Kaj "Bara Bada Bastu"

Portugal, Napa "Deslocado"

Norra, Kyle Alessandro "Lighter"

Belgia, Red Sebastian "Strobe Lights"

Itaalia, Lucio Corsi "Volevo Essere Un Duro"

Aserbaidžaan, Mamagama "Run With U"

San Marino, Gabry Ponte "Tutta L'Italia"

Albaania, Shkodra Elektronike "Zjerm"

Holland, Claude "C'est La Vie"

Horvaatia, Marko Bošnjak "Poison Cake"

Šveits, Zoë Më "Voyage"