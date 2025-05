Eestlane Baselis Triinu Kivilaan: eestlased on avatumad kui šveitslased

Eurovisooni võõrustajalinnas Baselis elab endine Vanilla Ninja liige Triinu Kivilaan. "Ringvaatele" sõnas Kivilaan, et elada on Baselis väga hea, isegi kui elanikud ise ei pruugi alati kõige sõbralikumad olla.

Baselisse armus Triinu Kivilaan juba Vanilla Ninja aegadel. Nüüdseks on ta linnas elanud juba 16 aastat. 20 aastat tagasi esindati Vanilla Ninjaga Kiievis toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel ka Šveitsi looga "Cool Vibes". Tänaval Kivilaant siiski ära ei tunta.

"Nad ei oska nägu ja lugu sageli kokku panna, aga kui ma kellelegi sellest loost räägin, siis öeldakse, et ah teie olite need, siis nad nagu mäletavad küll. Vaatavad pilte ja imestavad, et olid mustad juuksed, niikuinii ära ei tunneks," rääkis Kivilaan.

Baselis töötab Kivilaan elukindlustuse alal. "Palgad on küll muinasjutulised, aga maksud on ka muinasjutulised. Kui hakata kokku liitma, mis maksab üür ja mis elekter jne, siis väga palju tegelikult üle ei jää," sõnas ta ja lisas, et toiduhinnad võrreldes Eestiga polegi tegelikult kuigi kõrgemad.

Eesti inimesed on Kivilaane arvates aga palju avatumad kui šveitslased. "Šveitslased on väga konservatiivsed, vanamoodsad. Nad väga ei taha, et keegi nendega räägiks või midagi küsiks. Ütleks, et natuke ebasõbralikud," muigas Kivilaan. "Suure respekti saab siis, kui oled keele ära õppinud," lisas ta.

Šveitsist Eestisse tagasi Kivilaan ei igatse, kuid kuskile mujale läheks küll. "See oleks teema, kui me oleme veel vanemad, enne pensioni aega. Tööd teha on siin väga hea ja sa elad siin väga hästi. Meditsiiniline tase on ka väga kõrge. Aga eluks ajaks siia küll ei jää," tunnistas ta.

Koos Kivilaanega prooviti ära ka Šveitsile omane fondüü. "Päris tugeva maitsega on ta küll. Tundub, et ta on leebe, aga küüslauku ja veini on siia kärutatud sisse, maitse on tal ülimalt tugev," hindas toidukriitik Marko Reikop.