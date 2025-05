Eurovisiooni fänn Ivar Laev: "Bara bada bastu" on fännid kahte leeri ajanud

Eesti Eurovisiooni fännklubi endine president Ivar Laev ütles "Vikerhommikule", et esimese poolfinaali järel märkas ta Eesti suhtes positiivset muutust ning tõdes, et põhifavoriit Rootsi on fännid kahte leeri jaganud.

Laev on Eurovisioonil kohal 15. korda. Eurovisiooni pisiku sai Laev külge Soome televisioonist ja n-ö klõks käis ära 1992. aastal. "Kui Iirimaad esindanud Linda Martin võitis Eurovisiooni looga "Why Me?", siis ma sain aru, et mulle see üritus vist ikka väga meeldib. Ja ma ei ole seda sellest ajast saati häbenenud, et see mulle väga meeldib," sõnas Laev.

Laev tõdes, et Eurovisiooni fännamine on kallis lõbu. "Võib-olla oleks mul praegu üks Maserati, mida praegu ei ole. Sinna läheb tõesti raha, aga kui sa seda fännad, siis kogud aastaringselt. Lennupiletid ostad juba varakult ära, sest siis saab odavalt ja nii edasi. Vaikselt aasta jooksul panustad," selgitas Laev.

Laev tõi välja, et Šveitsi piirkonnad on erineva hinnatasemega ja Basel ei ole nii kallis, kui paljud arvavad. "Zürich on ilmselt väga kallis ja teatud teised kantonid, aga siin Baselis ei ole kõige hullem. Kui väljas söömas käia ja baaris istuda, siis see maksab. Aga osades poodides – üllatus-üllatus – on palju odavam kui Eestis," rääkis Laev, kes ööbib see-eest Prantsusmaa ja Šveitsi piiri ääres Mulhouse'is, 20 kilomeetri kaugusel Baselist. Eurovisioonilinna sõidavad iga kümne minuti tagant rongid.

Laeva sõnul on Eurovisioonile kohale sõitnud fännid nagu üks perekond. "Uued põlvkonnad tulevad juba peale, väga palju noori on peale tulnud. Kui on kontserdid, siis on kõik kirevad ja säravad. Enda üles löömiseks ei pea üldse olema gei. Tihtilugu on siin perekonnad väikeste lastega, kes on veel uhkemates sulgedes, nii et see on selline üldrahvalik pidu. Melu on siin vägev," ütles Laev.

Baselis oli Laev kindel, et Eesti esimesest poolfinaalist edasi pääseb. "Aga me teame, et Eurovisioonil on väga palju tegureid, mis mõnikord võivad kätte maksta. Näiteks, et artist ütleb midagi valesti. Tommy Cash ei ole küll midagi valesti öelnud, aga alati peab valmis olema selleks, et Eesti ei saa edasi. Aga õnneks sai. Ma olin küll väga ärevil, mis siis tegelikult saama hakkab," tõdes Laev.

"Aga kohapeal saalis olles ma ikka iga aasta imestan, kui palju mõeldakse tehniliselt uusi asju välja. See on ikka nii võimas produktsioon. Mind pani saalis kogu see lavakontseptsioon ja atribuutika ikka ahhetama," lisas ta. Laeva sõnul oli lava ehitatud nii, et igal pool istudes tundus, nagu oleksid lavale väga lähedal.

Hommikul ühismeediat jälgides märkas Laev, et Cashi esituse järel on fännide hulgas toimunud väga tore nihe. "Eestil võib ikka väga hästi minna, aga ärme ära sõnu," rääkis Laev Tommy Cashist, kes ennustustabelites on tõusnud üheksandalt kohalt kaheksandale, sest esikümnesse ennustatud Belgia poolfinaalist edasi ei saanud.

"Rootsi lugu "Bara bada bastu" on lugu, mis väga paljudele meeldib ja on favoriit, aga on hästi suur grupp inimesi, kes seda lugu kohe üldse ei kannata. Nad vihkavad seda lugu. Selle looga on sel aastal küll nii, et inimesed on tugevalt kahte leeri jagunenud," rääkis Laev vastukajast põhifavoriidile.