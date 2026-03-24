Romeo Jaagup Tuisk: see võimas muusikal on minu eluprojekt

Muusikalis "Romeo ja Julia" Romeo rolli mänginud Jaagup Tuisk rääkis "Ringvaates", et see võimas muusikal on tema eluprojekt. 20 aastat tagasi samas muusikalis Romeot kehastanud Kristjan Kasearu sõnul on nii emotsionaalsest kogemusest raske argiellu tagasi tulla.

Rokkmuusikali "Romeo ja Julia" käis Unibet Arenal vaatamas üle 28 000 inimese.

"Emotsioone on palju ja pingelangus on suur. Ise ka veel ei hooma, millega me laval täpselt hakkama saime. Eluprojekt võib selle kohta öelda," tõi välja Romeo osatäitja Jaagup Tuisk.

"Ma nõksa olen ikka kade, et nad said nii suurt produktsiooni teha, see oli suur, vinge ja võimas," muheles Kristjan Kasearu, kes kehastas Romeot 20 aastat tagasi Nukuteatris etendunud lavastuses. "Ma nägin seda etendust saalis istudes esimest korda, kuulata igat nooti ja analüüsida, kõik ülejäänud korrad olen ma ju ise laval olnud."

Kristjani sõnul astus tema "Romeo ja Julia" lavale tookord Pärnust oma garaažist bändi tehes, kui Jaagup Tuisule olid suured lavad tuttavad juba enne Romeo rolli. "Olin täielikult toores tükk, kes tõstetakse üleöö Romeo rolli. Mulle tuli nii palju korraga emotsioone sisse ja välja, ma olin sellese kõigesse uppunud," meenutas Kasearu. "See oli mulle nii suur emotsioon seda muusikali nüüd laval näha."

Pärast laupäevast "Romeo ja Julia" etendust kirjutas Kasearu Elmar Liitmaale kirja, kui äge helilooja Elmar on. "Mulle meeldisid jõulised asjad ka, näiteks Jaagup Kreemi "Pankuri tütar", vahepeal tundus, et ma olen nagu natuke Rammsteini kontserdil, niivõrd võimas muusika, sisu võimsuse poolest meeldis lugu "Tee seda veel", mida nüüd esitas Kalle Sepp ja meie ajal Rain Simmul," tõi Kasearu välja.

Tuisu lemmiknumber oli "Nagu esimene kord". "Seda laulu esitada oli selline nauding, ma olen hinges tantsulõvi ka ja seal sai seda koreograafiat kütta," tõdes Tuisk.

Kasearu nentis, et sellisest emotsioonirallist on väga raske argiellu tagasi tulla. "Ma soovitan kibekiirelt oma asju edasi teha. Mul oli ka kogu aeg paralleelselt bänd olemas," tõdes Kasearu.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Grete Lõbu

