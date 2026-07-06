Jaagup Tuisk: otsustasime Wandaga oma energia ühisesse loomingusse suunata

Jaagup Tuisk rääkis saates "R2 Hommik!", et pärast muusikalis "Romeo ja Julia" osalemist hakkasid nad koos Wanda-Helene Ollepiga lugusid kirjutama ja avaldasid ühise singli, mille kitarririfi teeb Mariin k.

"Pärast muusikali "Romeo ja Julia" hakkasime ka koos muusikat tegema," ütles muusik Wanda-Helene Ollep, kes kehastas muusikalis Julia tegelaskuju.

"Kui muusikal sai läbi, jäi hulk energiat üle ja mingi tühimik jäi järgi. Muusikal oli siiski elu suurim projekt, kus seni osaletud. Tahaks midagi veel teha ja siis me Wandaga tundsimegi, et muusikaliselt oleme ka samas vibe'is ja proovisime koos midagi kirjutada," selgitas Tuisk.

Ollep meenutas, et käis lapsena terve perega Pärnu rannas päevitamas, sest tema ema on ka hull päevitaja. "Randa võtsime kaasa tavaliselt soolakurki, mandleid, mureleid või maasikat ja arbuusi See oli tavaline rannakoti kraam," nentis Ollep.

"Meie ostsime rannast tavaliselt jäätist. Minu põhirand on suvekodus Noarootsis," nentis Tuisk.

Tuisk tõi välja, et tegi hiljuti koos Mariin.k-ga koostööd ja sellest sündis singli "Mina sind ka" kitarririff.