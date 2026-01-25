Jaagup Kreem: muusikali loomisprotsess Liitmaaga oli kirglik ja valuline

Jaagup Kreem meenutas 2006. aastal esietendunud muusikali "Romeo ja Julia" loomisprotsessi ja tõdes, et see oli tema jaoks üks raskemaid ja valulisemaid. Liitmaa sõnul on see muusikal justkui tema ja Kreemi ühine laps. 14. veebruari Eesti Laulu finaalilaval näeb muusikali üht suurejoonelist shownumbrit.

"See kuidagi kukkus meil nii hästi välja, aga ma mäletan seda muusika kirjutamise protsessi, mis oli minu jaoks üks elu raskemaid ja valulisemaid," meenutas "Romeo ja Julia" helilooja ja sõnade autor Jaagup Kreem.

"Selle muusika koosloomise protsess oli üsna kirglik, " sõnas "Romeo ja Julia" helilooja ja muusik Elmar Liitmaa. "Üksteise peale sai kärgitud ka. Loo "Siis, kui maailm magab veel" puhul ei tulnud ega tulnud neid sõnu, ja siis ma käratasin, et kas ma pean need ise kirjutama, ja siis järgmine päev olid olemas."

Kreem meenutas, et tõusis siis öösel kell neli üles, vihastas ja vihkas vahepeal seda lugu. "Aga ühel hetkel kosmos ütles mulle, et nii, siit nad nüüd tulevad."

"Eks meil oli väikene salaunistus ka, et äkki saab seda kuidagi müüa välismaale," nentis Kreem.

Liitmaa sõnul on see muusikal justkui tema ja Kreemi ühine laps. Lisaks muusikalile seob mehi ka aastatepikkune sõprus. "Ma põlesin läbi," ütles Liitmaa, miks ta Terminaatorist lahkus.

Liitmaa sõnul oli Kreemil ühel ajal raskekujuline rokenrolli elustiili periood ja bändi polnud võimalik teha. "Rokenroll hakkas bändi tegemist segama," muheles Kreem. "Mul oli kõike muud tähtsam teha sel ajal. Bändi võis ka teha, aga selle nimel tööd teha, kes seda tahab. See oli 1990. aastate teine pool, see oli hästi hektiline periood, tööd ei olnud, olin vaba mees ja meri põlvini, elasin üsna raju elu."

"Terminaatori helikeel on minu identiteediga nii tugevalt seotud, ma tunnetan, et Termikas on osa minust," nentis Liitmaa.

Muusikalisse "Romeo ja Julia" osatäitjate valimisel oli kõige keerulisem leida Romeot. "See pink oli päris lühike. Kõik noored meeslauljad tänapäeval ju räpivad ja kedagi ei huvita laulmine," nentis Kreem. "Tüdrukute pink seevastu oli päris pikk."

Veel enne rokkmuusikali etendumist näeb 14. veebruaril spetsiaalselt Eesti Laulu finaaliks ette valmistatud suurejoonelist "Romeo ja Julia" show-numbrit, milles säravad peaosalised Jaagup Tuisk ja Wanda-Helene Ollep. Lisaks astuvad Unibet Arena lavale Kaire Vilgats, Kalle Sepp, kammerorkester, noortekoor ja 100 tantsijat.