Kinoteater otsis uue telemaja ehitusplatsil koppade seast Romeot ja Juliat

Kinoteater toob Rummu karjääris lavale suvelavastuse, kus näitlejate asemel on laval kopad, traktorid ja muud suured ehitusmasinad. "Ringvaade" kutsus Kinoteatri uue telemaja ehitusplatsile, et etenduse jaoks Romeo ja Julia leida.

"Casting (rollidesse jagamine, prooviesinemine-toim.) praegu käib," ütles Kinoteatri dramaturg Paavo Piik uue telemaja ehitusplatsil.

"Iga päev liikluses vaatan vasakule ja paremale ja otsin Romeot ja Juliat," lisas Kinoteatri lavastaja Henrik Kalmet. "Suveteater, kuna ta on vabas õhus, flirdib tihti selliste vaatemänguliste mõtetega, et kuskil taamal on hobune, mõnikord mõni auto sõidab läbi. Me mõtlesime, et mis oleks, kui laval olekski ainult masinatega vaatemäng."

Dramaturg Paavo Piik leidis telemaja ehitusplatsilt kopa, kellel oli "Romeo ja Julia" loost tuttava Mercutioga sarnaseid iseloomujooni nagu jõulisus ja agressiivsus, soov pidevalt kellegagi tüli norida. Kalmeti sõnul oli aga kallur tüpaaž, kes pigem hoiab ja hoolitseb ning nende loo kontekstis sobiks ammeks.

"See on ülim ehitusplatsipoeetika, kui Kinoteater on mina ja vennad Piigid, siis rahvusringhääling tõi meid siia ehitusplatsile ja palub meil nüüd siin piigata," muheles Kalmet, kellel siiani on rasktehnikaga olnud armastus- ja imetlussuhe, aga pigem eemalt.

Kalmetil jagus ehitusplatsil kiidusõnu väikesele kopale, mida sai juhtida eemalt puldiga. "See on teatri mõttes hästi vinge, sest me saame inimese panna eemale koppa juhendama. Me teeme tänase päevaga lavastuse valmis," rõõmustas Kalmet ning andis kopale lavastusliku ülesande, millega masin sai hiilgavalt hakkama.

"Väike masin peab rohkem sahmima, suurel masinal läheb juba väikesest liigutusest lugu käima, tal on sarmi, sel masinal on luige kael või siis elevandi nina," lisas Kalmet.