Aednik Liisi Kont: veel on õige aeg, et oma maasikapeenrad korda teha

Aednik Liis Kont rääkis "Maahommikus", et kätte on jõudnud viimane aeg, et võtta ennast kokku ja oma maasikapeenrad korda teha.

"Maasikataimedel tuleks peale saagikoristust ära lõigata kogu maapealne osa, sest maasikalehtedel on väga palju erinevaid haiguseid. Kui need jäävad talveks taimede külge, siis kevadel liiguvad nad kohe uutele noortele lehtedele. Tegelikult oleks pidanud selle töö ära tegema suvel, nüüd on aeg lõivu maksta," rääkis aednik.

"Kui on olnud kuivad ilmad, siis tegelikult vanad lehed eemalduvad taime küljest väga lihtsasti ka käega sikutades. Me võime selleks kasutada ka näiteks murureha või luuda ja lihtsalt taimed läbi harjata. Meil siin praegu on olnud pigem niisked ilmad, mistõttu lehed on väga nätsked ja harja või luuaga pole võimalik neid eemaldada. Seega proovime lihtsalt ettevaatlikult käega sikutades," juhendas Kont.

"Me peame kindlasti jälgima, et me ei lõhuks ära kasvupunga, mis on siin maasikalehtede vahel, siit hakkavad kasvama uued lehed ja see ei tohiks vigastada saada. Kui lehed sikutades ära ei tule, siis kasutame kääre ja lõikame nad ära. Võsundid, mis on reavahedes juurdunud, eemaldame ka," õpetas aednik ja lisas, et kindlasti tuleks eemaldada ka kasvama hakanud umbrohi.

Taimelehti eemaldades võib ka hinnata, kas peenravaip on liiga tihedalt taime ümber. "Siis oleks vaja peenravaipa natuke kääride või noaga lahti lõigata, et taimel oleks ruumi kasvada," sõnas Kont.

Samuti peaks endalt küsima, millal taimed aeda istutati. "Maasikataimi võiks aias kasvatada maksimaalselt viis aastat ja siis neid juba uuendada. Maasikapeenar tuleks kindlasti rajada uude kohta, mitte enam samale kasvukohale," rääkis Kont. "Kui me märkame, et meie maasikapeenras on tekkinud augud ehk mõned taimed on välja läinud, siis tasub sinna uued taimed asemele istutada. Kui auke on liiga palju, siis see võib olla märk, et aeg on mõelda uue maasikapeenra rajamisele," lisas aednik.