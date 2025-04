Käsitöömeister: koduste vahenditega saab meisterdada kauneid pühademunasid

Kui kodus ei ole sobivat munaalust, saab selle ise kartongist või kõvemast ajakirjakaanest valmistada. "Tuleb lõigata riba, kokku rullida, otsast kinni liimida ja ongi valmis," ütles käsitöömeisterJaanika Aasrand.

Mune võib kauniks ka täpitada. "See on pikemaajalisem protsess. Kasutan selleks akrüülvärve, mida olen natuke veega lahjendanud, muidu nad on liiga paksud. Värvid on lastel koolist ka olemas. Need munad on siis dekoratiivsed ning ei sobi söömiseks. Süüa võib ainult neid mune, mis on värvitud söömiseks sobivate värvidega."

Täpitamiseks on vaja ümara otsaga pulgakest. Selleks sobib näiteks grilltikk või vatipulk. "Kui tahad, et täpid oleks kõik ühesuurused, siis võta iga kord värvi juurde. Paraja vahega saad hästi lahedad täpid," juhendas Aasrand.

Muna võib kaunistada ka markeri või vildikaga. Glamuursete munade jaoks võib kasutada glitreid ja teemandikesi, mis lastel kodus karpides on.

"Kes korjab kodus munakoori, siis neid on ka tore lihtsalt alusele kleepida ja seda saab kasutada dekoratiivse munahoidikuna," õpetas käsitöömeister..

Aasranna sõnul jäävad temal kaunistatud munad alati kauaks ajaks kandiku peale seisma. "Nad on nii ilusad, et ei raatsi neid nahka pista, aga kui lõhn hakkab juba kuskilt läbi tulema, siis on aeg need ära realiseerida."