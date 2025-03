Sten Karpov: näitlejale oli "Von Focki "sarjas mängimine korralik maiuspala

Krimisarjas "Von Fock" peategelase parimat sõpra Wagnerit kehastav Sten Karpov rääkis "Terevisioonis", et tema jaoks oli suurimaks katsumuseks hobustega ratsutamine ning korra Itaalias hakkas tema hobune ka perutama, aga sarjas mängimine oli tema jaoks korralik maiuspala. Krimikirjanik Ain Küti sõnul on lõpptulemus ajastu mõttes väga tõetruu.

"Olen proovinud ajalooliselt kirjutada nii nagu eluolu tol ajal oli. Need on kaks-ühes-lood, et on krimi pool, mis on puhtalt väljamõeldis. Olustik ja elu, kus kogu tegevus toimub, on üritatud kujutada nii nagu omal ajal oli, sinna sisse on põimitud ka päriselt juhtunud sündmusi natuke varasemast ja hilisemast ajast," selgitas krimikirjanik Ain Kütt, kelle raamatute põhjal on krimisarja "Von Fock" stsenaarium kirjutatud ning kes teeb sarjas ka toapoiss Aini minirolli.

Esimese loo aluseks olev raamat "Risti soldati mõistatus" on saanud alguse küll ühest väikesest killukesest paarkümmend aastat hiljem kui toimus tegevus. 1840. aastal Oandu karjamõisas asetleidnud juhtum, kus aetigi surnud segamini, aga see oli lihtsalt juhus," selgitas Kütt.

Sten Karpov kehastab sarjas mõisahärra abilist Wagnerit, peategelase parimat sõpra. "Näitlejale oli selles sarjas mängimine korralik maiuspala."

"See ajastu nõuab näitlejalt teatud kohastumist küll, aga inimene oma põhiolemuselt on küllaltki ajatu nähtus. Armastus, viha, hirm, vajadus õigluse järele on kõik ajatud teemad. Mina näitlejana üritan mõista inimese motiive. Olustik mängib selle ajastu seal ümber välja, mina sellele liialt ei keskendu," ütles Karpov.

"Lõpptulemus sai kokku väga tõetruu," lisas Kütt, kes vajadusel nõustas nii näitlejaid kui võttegruppi ajastu teemal.

Karpovi jaoks kujunes väljakutseks ratsutamine, sest ta ei olnud kunagi varem ratsutanud.

"Itaalias me filmisime ka mõnes stseenid hobuste seljas. Esimene sõit kohaliku itaalia hobusega kujunes kuidagi ootamatuks, ma ei meeldinud talle ja ta üritas mind kiiresti sadulast maha saada. Hakkas perutama ja tõusis korraks isegi tagajalgadele, aga ime kombel jäin sadulasse," meenutas Karpov.

Sarja esimene osa on juba vaadatav Jupiteris.

Eesti Telefilmi ja rahvusvaheliste partnerite koostöös sündinud "Von Fock" esilinastub ETV-s reedel, 14. märtsil kell 20.