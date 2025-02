Eesti Telefilmi krimisari "Von Fock" stardib ETV ekraanil 14. märtsil

Viie riigi koostöös valminud ajalooline krimisari "Von Fock" tutvustab vaatajatele nutikat mõisahärrat Paul von Focki, keda kehastab Priit Pius. Kui kolmest vennast noorim Paul pärib Sagadi mõisa, seisab ta esmalt silmitsi raskustega uues rollis kohanemisel. Kuid tema erakordne võime oma valdusi majandada ja terav õiglustunne kindlustavad talle kiiresti ametikoha kohaliku kohtu assessorina.

Oodates, et ta tegeleb vaid kõrtsikakluste ja piirivaidlustega, ei ole Paul von Fock sugugi valmis selleks, mis teda ees ootab – mõrvamüsteeriumid, võltsitud identiteedid, maalid ja raha, varastatud varandused ning tulevik. Sündmused võtavad veelgi ootamatuma pöörde, kui mehe ja kohaliku kõrgklassi ellu ilmub salapärane Maria von Nottbeck, keda kehastab Aurora Ruffino.

krimisari "Von Fock" Autor/allikas: Heiki Leis

14. märtsil ETV-s alustav "Von Fock" põimib värvikalt kokku 19. sajandi ajastudraama ja parimatele krimisarjadele omase pinevuse. Pikalt ette valmistatud sari on üles võetud Eesti, Läti ja Itaalia mõisates ning maalilistes paikades.

Mõisamüsteeriumi kandvate tegelaste rollis on Priit Pius ja Aurora Ruffino ning Sten Karpov mõisahärra sõbra ning abilise Wagneri rollis. Episoodilistes rollides teevad kaasa paljud tuntud näitlejad, Paul von Focki õe Anna rollis tõuseb uue tulijana esile Luisa Lõhmus.

Sarja režissöör on Arun Tamm. Produtsendid on Toomas Luhats, Jevgeni Supin, Helen Lõhmus, Gunda Bergmane ja Markus Frings. Sarja stsenaristid on Leana Jalukse ja Lilian von Keudell. Muusikalise keele on sarjale andnud Ervin Mägi, peakunstnik on Martins Straupe ja operaator-lavastaja Mart Ratassepp.

Telesari on valminud Ain Küti raamatute sarja "Sagadi paruni mõrvalood" põhjal. Sel kevadel jõuab vaatajate ette kaks neljaosalist hooaega, neist esimene on tõukunud raamatust "Risti soldati mõistatus".

Ajastu krimisari "Von Fock" Autor/allikas: Oliver Oppitz

Eesti Telefilmi eestvedamisel valmivat sarja toodab Eesti tootmisfirma Zolba Productions, kaastootjateks Lätist on Nafta Latvia ja Berghein Production ning Itaaliast tootja Movie.mento ja Albolina Film. Projekti finantseerivad Eesti, Läti ja Leedu rahvusringhäälingud. Telesarja loomist on toetanud Eesti Filmi Instituut, Euroopa Nõukogu filmifond Eurimages ja Euroopa Komisjoni toetusprogramm Loov Euroopa Media. Sarjale on antud Green Film rohemärgis.

"Von Fock" alustab ETV-s reedel, 14. märtsil kell 20.