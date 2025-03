"Von Fock" tegi Jupiteri vaatajarekordi

Reedel esilinastunud ajalooline krimidraama "Von Fock" on teinud Jupiteris uue sarja rekordi, kogudes avanädalal 27 000 vaatajat. Tegemist on ka viimaste aastate ühe vaadatuima sarjaga televisioonis.

Reede õhtul ETV-s esilinastanud "Von Focki" sarja sai sama päeva hommikust vaadata ka Jupiteri platvormil. Esimese kolme päevaga, reedest pühapäevani, jõudis sari Jupiteris 27 000 külastajani. Sellega on tegemist Jupiteri rekordiga, aprillis viieaastaseks saavas ERR-i voogedastuskeskkonnas pole ühegi uue sarja avaosa nii palju huvi tekitanud.

Senine uue sarja rekord kuulub samuti kodumaisele sarjale, aasta tagasi Jupiteris linastunud sarjale "Kes tappis Otto Müller?". Kodumaiste menukite järel leiab avanädala vaadatavuse edetabelist populaarse krimisarja "Shetland".

Suure huviga võeti vastu "Von Fock" ka ETV-s. Avaosa kogus reedel keskmiselt 136 000 vaatajat (allikas: Kantar Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring). Nädala vaadatuimate saadete edetabelis oli "Von Fock" sellega kolmandal kohal, pärast "Pealtnägijat" ja "Aktuaalset kaamerat". Reedese teleesilinastuse järel on sarja tuhandeid kordi järele vaadatud. Pühapäeva õhtu seisuga on avaosa vaatajate arv koos järelvaatamistega kasvanud 169 000-ni.

Tegemist on viimaste aastate ühe vaadatuima sarjaga teles, sarnasele tulemusele on lähedale jõudnud "Kes tappis Otto Mülleri?". Rohkem on vaadatud vaid "Õnne 13" aastavahetuse eriosasid.

"Von Focki" teine osa linastub ETV-s ja Jupiteris sel reedel, 21. märtsil.

Esimest osa näeb Jupiteris.