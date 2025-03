Kepphobustega saab väga keerulisel tasemel trenni teha

Hip-Hopa kepphobused eestvedaja Gerli Eller rääkis "Terevisioonis," et Soomest alguse saanud kepphobuste trenn on lõbus ja väga sportlik ala. Tema sõnul hüppavad lapsed trennis üle 12 takistuse ning takistuste kõrgus võib olla ka üle meetri.

"See ongi nagu päris ratsasport. Tundub, et inimene lihtsalt istub hobuse seljas, aga tegelikult ta teeb väga pingsalt seal tööd, lihtsalt kõrvaltvaataja ei tohi sellest aru saada," tõi Hip-Hopa kepphobused eestvedaja Gerli Eller paralleeli ratsahobustega takistuste ületamisel. "Kepphobused on üle 400 aasta vanad ja meil kõigil on need olnud."

Eller alustas trennidega 2019. aastal.

Kepphobuste trenn sai alguse Soomest ja on üle maailma väga populaarseks spordialaks muutunud. "Ma ei imesta, sest selles trennis on lõbu, fantaasiat ja see on väga sportlik," tõdes Eller.

Kepphobuse trennid kestavad mitu tundi ja rajad on pikad. Stuudios on üles pandud üks takistus, aga parkuuris hüpatakse üle 12 takistuse. "Väiksematel lastel on madalad takistused, aga kes on rohkem treeninud, hüppavad üle kuni 90 sentimeetristest takistusest."

"Meie ei lase lastel üle meetri hüpata, aga maailmas tehakse võistlusi ka 120 ja 130 sentimeetriste takistustega. Hobused hüppavad 130 sentimeetrit," nentis Eller. "See nõuab väga suurt trenni."

Pühapäeval toimub kepphobuste võistlus, kuhu oodatakse võistlema ligi 50 last. "Põhiline vanus on 10–12-aastased lapsed. Aga meil on rajal käinud ka kaheaastane. Sa võid seda ala teha väga keerulisel tasemel, aga võid ka tulla ja läbi kapata raja ning laps saab eduelamuse ja roseti," ütles Eller.