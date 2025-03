Sarja "Von Fock" kuulsat tõlda saab külastada igaüks

Sotsiaalmeedias kogub kuulsust video "Von Focki" võtetelt, milles vette uputatakse koos tõllaga sarja peategelane, Sagadi parunit kehastav Priit Pius. Veealust kaskadööritööd näitav video on viraalseks läinud seriaali režissööri Arun Tamme kontol, kus see on loetud päevade jooksul kogunud juba 10,7 miljonit vaatamist ning mille populaarsus kasvab jätkuvalt.

Tõlla uputamine koos Priit Piusiga oli tehniliselt keerukas, eriti arvestades, et selle juures ei ole kasutatud tehisintellekti abi. "Viraalseks läinud video näitab, et publikule meeldib väga näha kaadritagust elu. Me ei kasutanud arvutis genereeritud pilti või AI-d, et saavutada väärikat tulemust, vaid tegime kõike toorelt ja päriselt," rääkis režissöör Arun Tamm.

Kõnealune lõik on üles võetud Rummu karjääris möödunud aasta augustis. Vee all käinud rekvisiit on sellest esmaspäevast avalikult välja pandud Viru keskuse aatriumis, kus külastajad saavad sinna sisse minna ja kuulata katkendit sarja aluseks olevast Ain Küti raamatust. Sarja linastumise päeval, reedel kell 17.30 toimub Viru keskuse Rahva Raamatus kohtumine ka Priit Piusi ja "Sagadi paruni mõrvalood" raamatute sarja autori Ain Kütiga.

Eesti Telefilmi ja rahvusvaheliste partnerite koostöös sündinud "Von Fock" esilinastub ETV-s reedel, 14. märtsil kell 20.