Priit Pius: hobusega ratsutada on raskem kui poolkinnises kaarikus uppuda

Krimisarja "Von Fock" peaosatäitjat Sagadi mõisahärrat Paul von Focki kehastav Priit Pius rääkis Vikerraadios, et kuigi tema jaoks oli võtete ajal hobusega ratsutamine palju keerulisem katsumus kui poolkinnises tõllas vee all uppumine, siis esimesel korral kaarikus vee alla minnes tuli ikkagi adrenaliin sisse ja tekkis ärevus.

"Me tahtsime teha sarjast "Von Fock" suure asja, midagi, mis jääb, midagi, millel on ka kultuuri mõttes suurem väärtus. Mulle tundub, et meil see õnnestus ka," ütles krimidraama produtsent Jevgeni Supin.

"Von Focki" seriaal põhineb Ain Küti romaanidel, kus tegutseb Sagadi mõisahärra, kes on määratud kohtuassessoriks ning kelle ülesandeks on lahendada erinevaid tülisid. Ühtlasi juhtub seal piirkonnas ka mõrvasid, ja siis see Paul von Fock oma muude probleemide kõrvalt hakkab ka mõrvu lahendama," võttis peaosatäitjat Paul von Focki kehastav Priit Pius sarja idee lühidalt kokku. "Selle käigus kasvab ta ise inimesena ja ajab vahepeal ka armastuse asju."

Kõige erilisem selle sarja juures oli Piusi jaoks ajastu lugu, mis on väga paeluv ning mida näitleja saab harva teha. "Kogu see periood, mis oli 37 päeva võtteid, millele eelnes ka eeltööd ning pärast tegime koos ka postproduktsiooni. Aga oli väga meeldiv veeta päev inimestega, kellega ei pea vaidlema maitse üle. Seda tuleb pigem ikkagi harva ette," tõi Pius välja.

Pius meenutas sarja episoodi tegemist, kus koos temaga uputati vette tõld. See oli tehniliselt keerukas, eriti arvestades, et selle juures ei kasutatud tehisintellekti abi. "Ma olen ikkagi päris hea ujuja ja suudan päris hästi ka vee all toimetada, aga see olukord, kui poolkinnises ja üsna väikeses ruumis ehk kaariku sisemuses vee alla lähed, tuleb ikkagi adrenaliin sisse ja keha tarvitab hapnikku rohkem kui tahaks ja tekib ärevus, et mis kõik viltu võib minna," ütles Pius. "Esimene kord vee alla minna oligi kõige hirmsam."

"Meeskonnale oli see palju hirmsam kui Priidule," tõi Supin välja. "Sest nemad olid väljas ja vaatasid seda väikest ekraani, kui kiiresti vesi jookseb kaariku sisse, kui klaustrofoobiline see väljastpoolt vaadates oli."

"Hobusega ratsutamine tundus mulle palju keerulisem, sest igasuguse oskuse omandamine võtab ikkagi tohutult palju aega ja sellest hetkest, kui anti roheline tuli, et sari läheb võttesse, ei olnud enam liiga pikalt aega hobusega harjutada. Et ratsutamine kaadris näeks hea ja usutav välja, et sul endal oleks seda mõnus ja mugav teha, selleks sa tahad, et sa võtte ajal ei mõtleks sellele tegevusele, vaid saad tegeleda "näitlemisega"."

Sarjas on kokku kaheksa osa, mis teeb kaks hooaega, ühes hooajas on neli osa. "See neljaosaline lugu põhineb ühel Ain Küti raamatul. Need on siis Küti esimene raamat Sagadi paruni mõrvalugudest ja kohe sinna otsa ka teine raamat. Üks raamat tegeleb ühe mõrvaloo lahendamisega, mis ei tähenda seda, et juhtub ainult üks mõrv," selgitas Pius.

Eesti Telefilmi ja rahvusvaheliste partnerite koostöös sündinud "Von Fock" esilinastub ETV-s reedel, 14. märtsil kell 20.