Munasalatiga kihilised kiluvõileivad kaunistavad pidupäeva peolauda

"Teeme topeltvõileiba kiluga, mille vahel on munasalat, mis koosneb keedetud munast, majoneesist, rohelisest sibulast ja kodumaisest sinepist, mille me paneme rukkileivaviilude vahele kiludega kihiti," selgitas retseptikogu Nami-Nami perenaine Pille Petersoo.

Täisportsjoni jaoks läheb kuus keedetud muna. Kaussi lisada majonees, hakitud roheline sibul, sinep, pipar, sool. "Muna ma riivin kaussi jämeda riiviga, sest see käib kiiremini, jääb hästi ühtlase tekstuuriga ja nuga ei pea määrima."

Kes soovib, võib leivaviilud eelnevalt võiga kokku määrida, aga see pole Petersoo sõnul ka vajalik, sest munasalat ise on juba määrde moodi.

Leivaviilu peale asetada kiht salatit ning paar kilufileed ja nende peale leivaviil. Järgmisele kihile võib munasalatit veidi vähem tõsta, siis taas kilufileed. "Nii et kokku saame kolmekihilise võileiva. Võileiva sisse torgata tikud, et kõik kenasti koos püsiks," lisas Petersoo.

"Mina panen kilufileed leivaviilude peale, aga kui on vaja millegipärast kilu peita, näiteks kõik lapsed ei armasta kilu, siis võib kilu hakkida munasalati sisse," õpetas Petersoo. "See on hea variant kilu maitsega harjutamiseks."

Hea nipp on võileib veidi varem valmis teha ja külmkappi panna, et see jõuaks taheneda. "Muna-majoneesi salat on hästi maheda maitsega ja kilu on sellele heaks kontrastiks," tõi Petersoo välja.