Toidupolitsei viinerite lihasisaldusest: broilerilihamass ei lähe liha alla

Fuudishi toidupolitsei Marge Tava rääkis "Terevisioonis", et kindlasti tasuks pakendilt uurida viineri lihasisaldusprotsenti, sest müügil on ka kanalihaviinerid, milles kanaliha üldse sees ei ole. Tava sõnul ei ole tegemist tarbija eksitamisega, vaid broilerilihamass ei lähe liha alla.

Toiduteavituskanal Fuudish võrdles kauplustes müüdavaid viinereid ja tegi ülevaate, millised sisaldavad rohkem ja millised vähem liha.

"90 protsenti lihasisaldust viineris on päris hea tulemus, aga siiski tasub pakendilt lugeda, mida on veel tootesse lisatud," nentis Fuudishi toidupolitsei Marge Tava.

Kui vaadata osade lihatootjate viinerite lihasisaldust, võib pakendilt lugeda, et mõne viineri kõige suurem koostisosa on broilerilihamass, mis aga ei lähe liha alla.

"Mõnes tootes on ka täpsustamata, kui palju on viineris seakamarat ja seapekki. Mõnes mõttes on see keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik, et me kasutame ära kõikvõimalikud tooraineosad. Teisalt on meil väga palju lemmikloomi, kes tahavad ka süüa ja sellist toorainet võiks ehk rohkem kasutada lemmikloomade menüüs, kaasaarvatud see broilerilihamass," ütles Tava.

Tava sõnul on poes müügil ka kanalihaviinerid, milles kanaliha üldse sees ei olegi. "74 protsenti on tootes broilerilihamassi, kus on siis nii purustatud kananahka kui ka kõike muud, mis filee hulka ei kuulu. See mass on vaja veega ära siduda. Kui tegemist oleks tailihaga, oleks seal päris palju valku, mis iseenesest juba seob vett. Viinerisse on aga vaja lisada e-aineid sellepärast, et vesi viiner sisse kinni jääks."

Tootjad ei ole Tava sõnul kedagi eksitanud, sest kogu info on pakendi peal kirjas. "Inimesed peaksid rohkem lugema pakendil olevat infot," nentis Tava. "Tihti on aga inimese valiku põhjuseks meeldiv maitse ja toidu hind."

Tava lisas, et kõikidel lihatoodetel peab pakendil olema ka kirjas, kus riigis see on toodetud.