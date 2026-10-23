Toidupolitsei toiduohutusest: valmistoidu peaks kahe päevaga ära sööma

Fuudishi toidupolitsei Marge Tava rääkis "Terevisioonis", et riknenud köögiviljadelt võib kahjustatud koha ringiga ära lõigata ja saab ilusti süüa, aga hallitanud moosi ja saiatooteid süüa ei tohiks. Tava sõnul kehtib ka reegel, et valmistoidu peaks kahe päevaga ära sööma.

"Kui toode on väliselt riknenud ei tähenda see veel, et kogu toode tuleb ära visata. Alati tuleb ka nuusutada, aga näiteks kõva juustu puhul saame ääred ära lõigata ja sees on täiesti korralik juust. Muidugi peab ka teadma, mis sorti juustuga tegemist on, sest värke juustu puhul, näiteks mozzarellaga, seda teha ei tohi," sõnas Fuudishi toidupolitsei Marge Tava.

Isegi kui saia küljest hallitanud koht ära lõigata, ei tohiks seda saia süüa. "Sai on pooriline ja saia puhul on päris kerge hallituslõhna ära tunda enne, kui sai hallitama läheb. Hallitamine võib alata varem, kui see silmaga näha on."

Maasikate puhul on nii, et need marjad, mis on olnud kontaktsed hallitanud maasikaga, tuleb ära visata. "Maasikas on nii pehme, et kudedes on hallitus juba sees. Ei tasu riskida, eriti vanemad inimesed ja lapsed," selgitas Tava. "Ülejäänud marjad tuleks kuuma veega läbi pesta ja saab süüa küll. Kokkuvõttes jõuab väike bakteriaalne kooslus nagunii kogu aeg meie kehasse."

2024. aastal Euroopas tehtud uuringu põhjal sisaldas 22 protsenti laborisse jõudnud kanafileedest salmonellabakterit.

"Öeldakse, et kaks-kolm sentimeetrit tuleks kahjustatud kohast ringiga ära lõigata ja saab ilusti ära süüa, aga see puudutab köögivilju. Vanasti öeldi, et mis see ikka teeb, kui võtta hallitanud moosilt pealmine kiht ära ja süüa, aga seda teha ei tohi, sest hallitusseened toodavad mükotoksiine, mis on kahjulikud osad ja neid silmaga üldse ei näe. Isegi kui sa keedad hallitama läinud moosi läbi, mükotoksiinid ei kao," lisas Tava.

Kui külmaahel katkeb, toode on poest ostetud, siis võib toodet kaks tundi ilma külmkapita hoida. "Inimeste kehad reageerivad roiskunud toidu söömisele erinevalt, kellel on gaasid, kellel viskab kõhu lahti. Kui on tugev immuunsus, siis ei juhtu midagi," tõdes Tava. "Üldiselt kehtib reegel, et üle kahe päev ei peaks valmistoitu hoidma."

"Puidust lõikelauad on toidu tegemisel üldiselt kõige parem. Liha lõikamisel on puit jälle kõige pretensioonikam. Puidust lõikelaua peal on hea lõigata leiba ja valmistoitu, kus pole nii palju botulismi ohtu. Lõikelaudu võib hoida ka lahus, üks lõikelaud toore liha lõikamiseks ja teine muude asjade jaoks. Eelistada tasub täispuidust lõikelauda," tõdes Tava.