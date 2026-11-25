Mida teha mõranenud usaldusega? Kas seljataha jäetud peatükid ikka jäävad seljataha? Tundlikul teemal kõnelevad ettevõtja Urmas Sõõrumaa, eksperimentaalpsühholoogia professor Jüri Allik, koduta jäänud noorte abistaja Aive Makko ja telemehest paarisuhtekoolitaja Hannes Hermaküla. Usalduse ja kuritegeliku ilma suhteid lahkab semiootik Daniele Monticelli.

Psühho on ETV eetris kolmapäeval kell 22.05.