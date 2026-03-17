Märt Treieri juhitud saates "Psühho" on vaatluse all töö ja vaesus

Psühho
Sel ja järgmisel nädalal jõuavad vaatajate ette Märt Treieri juhitud saate "Psühho" uued osad. 18. märtsil uuritakse lähemalt inimeste suhtumist töösse, 25. märtsil on aga vaatluse all vaesus ja selle mõju inimeste elule.

Veel mõnikümmend aastat tagasi ei olnud sugugi imelik, et suur osa inimese elust on tema töö. Et töö ongi see, mis annab inimese elule mõtte ja mille eest mõned võtavad elu lõpusirgel vastu ka elutööpreemia. Paarikümne aastaga on seis muutunud. Või kas ikka on?

18. märtsil kell 22.05 ETV eetrisse jõudva saate külalised on psühholoog Aleksander Pulver, ajakirjanik Vilja Kiisler, muusik Reket, haridusjuht Hendrik Agur, poliitik Jürgen Ligi.

"Vaesusega on see paha lugu, et see võtab kogu sinu aja" - sellisele järeldusele on jõudnud mitmed mõtlejad. Igapäevaelu tiirleb tihti ümber viletsa ja ebameeldiva. On see möödapääsmatu ja paratamatu ning mis on selle põhjus ja tagajärg?

25. märtsil kell 22.05 ETV eetrisse jõudva saate külalised on kultuuriloolane Linnar Priimägi, kirjanik Valdur Mikita, psühhiaater Andres Lehtmets, ajakirjanik ja loovterapeut Kadi Jaanisoo-Kuld, kirjanik Pamela Maran, kohtutäitur Risto Sepp.

"Psühho" saatejuht-toimetaja on Märt Treier, toimetajad Erle Loonurm ja Lota Viik.

Toimetaja: Kaspar Viilup

