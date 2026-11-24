Eesti filmi "Meie Erika" Oscari-kampaania nõudis meeskonnalt suurt tööd ja leidlikkust, sest piiratud eelarve tõttu tuli suurem osa kontaktide leidmisest ja filmi tutvustamisest teha ise. Režissöör German Golubi sõnul võeti linateos Ameerikas hästi vastu ning kiideti selle inimlikku lugu ja Karolin Jürise näitlejatööd.

German Golubi sõnul on Oscari-kampaania mitmeetapiline protsess, kus konkurents tähelepanu pärast on väga suur. Esimeses etapis meenutab filmide tutvustamine tema sõnul laata, kus kõik püüavad üksteisest rohkem silma paista. Filmiakadeemia liikmeteni jõudmiseks ei piisa aga lihtsalt filmi soovitamisest, vaid vaja on korraldada ametlikke linastusi ja teha koostööd suhtekorraldusagentuuridega.

"Niisama helistada, et tule vaata, see ei käi. Kõik on reguleeritud. Iga näitamine on peaaegu 5000 dollarit. See ei ole odav lõbu," selgitas Golub "Ringvaates".

Piiratud eelarve tõttu tuli Eesti meeskonnal suurem osa kontaktide leidmise tööst ise ära teha. Golubi sõnul aitasid neid varem koostatud tegevuskava, kaks PR-agentuuri ja mentor. Samuti tuli igal ööl saata kümneid kirju, et jõuda ajakirjanike ja akadeemia liikmeteni ning saada nad filmi vaatama.

Filmi tutvustamisel ei piirdutud Ameerikas üksnes linateose ja selle kunstiliste külgede esitlemisega. Näitleja Karolin Jürise rääkis, et kohtumistel osalejad tundsid huvi ka tema isikliku tausta vastu. Ta pidi rääkima oma senisest elukäigust, õpingutest, väärtustest ja perekonnast, et filmi vaatajad saaksid paremini aru ka rolli taga olevast inimesest. "Ikka neid huvitab lõpuks see ka, kes see inimene selle rolli taga on."

Jürise rõhutas samas, et tema jaoks ei olnud Ameerika-kampaania eesmärk end Hollywoodi näitlejana müüa, vaid olulisem oli aidata vaatajatel mõista filmi tegelast ja tema lugu.

"Mul ei ole tegelikult kunagi seda unistust olnud. Kui tuleks mingi jube lahe pakkumine, siis võib-olla tõesti. Ma lihtsalt ei kujuta ennast ette, et ma elan oma kohvri ja seljakotiga Los Angeleses oma perest ja sõpradest kaugel," tunnistas ta.

Jürise sõnul küsiti kohtumistel palju filmi tegeliku prototüübi Erika kohta. "Neid huvitas päris Erika, kuidas tema reageeris, mis oli tema juures ootamatut, kui ma temaga esimest korda kohtusin. Minu enda kohta oli muidugi see, kas ma tahan veel kunagi rattaga sõita."

Golubi hinnangul võeti film hästi vastu. Kohtumistelt saadud tagasiside põhjal hinnati "Meie Erika" tasakaalustatud inimlikku lugu, mis ei keskendu ainult spordile, vaid näitab sportlast ka teistsuguses olukorras.

"Kiitsid nii Karolini näitemängu kui ka kunsti ja seda, et nad olid lõpuni kaasas ja nad läksid märgade silmadega välja. See ei saa valetada," märkis režissöör.

Lisaks "Meie Erikale" on võõrkeelse filmi Oscari-kandidaadiks esitatud ka Läti spordifilm "Ulja", mille keskmes on endine korvpallur Uļjana Semjonova. Golubi hinnangul on kahe naaberriigi filmid küll väga erineva käekirjaga, kuid nende ühine sporditeema võib aidata mõlemal linateosel vaatajateni jõuda.

"Kui nendeni jõuab, et lätlased saatsid spordifilmi ja eestlased saatsid spordifilmi, siis äkki vaatavad mõlemat. See moment on sees," usub ta.