100. sünnipäeva tähistava ERSO peadirigent Olari Elts rääkis "Ringvaates", et möödunud sadat aastat iseloomustab orkestri jaoks muuhulgas kunagine maagiline formaat "Kvadroraadio" ja tõdes, et võrreldes teiste Euroopa orkestritega on nende ampluaa väga lai, sest ERSO on väga mobiilne ja innovatiivne orkester.

ERSO tähistab 100. sünnipäeva ja kuigi sünnipäev on alles 18. detsembril, pidustused juba käivad.

"Meie juubelihooaeg algas juba septembris. Hooajal teeme ka kolm tuuri. Üks on juba tehtud, käisime Aasias, sünnipäeva ajal oleme Austrias ja kevadel teeme Balti riikide tuuri," nentis ERSO peadirigent Olari Elts.

Eesti rahvusringhääling tähistab ERSO-ga samal päeval oma 100. sünnipäeva, sest ERSO on väga pikalt olnud Eesti raadio sümfooniaorkester.

Eesti raadio 1. stuudio on ERSO jaoks olnud väga pikka aega kodu. "Kui saal 1952. aastal valmis, kolis ERSO sinna. Sinna on ikka ja jälle tagasi tuldud ning orkester on teinud seal 13 aastat ka stuudiokontserte maagilise formaadi raames nimega "Kvadroraadio". See oli ringhäälingu üks glamuursemaid projekte, see oli ETV, Eesti raadio ja ERSO ühisprojekt. See oli esimene aasta, kui ETV katsetas värvitelevisiooni, raadio katsetas kvadroraadiot, nelja kanalit, milleks toodi Peterburist vastav muundur," selgitas Elts.

"Peeter Lilje on ERSO kontekstis üks olulisemaid dirigente, lisaks Neeme Järvile, Roman Matsovile ja Olav Rootsile, kes on esimene ERSO peadirigent. Lilje sai olla ERSO peadirigent mõned aastad ja tegi fantastilist tööd, just muusikaliselt ja oma süvenemise mõttes. Minu jaoks oli ta dirigent, keda ma lapsepõlves televiisorist vaatasin."

Eltsi sõnul on ERSO hoopis teistsugune orkester, kui ta oli paarkümmend aastat tagasi. "ERSO on väga mobiilne ja innovatiivne orkester. Võrreldes nii mõnegi Euroopa orkestriga on meie ampluaa väga lai," tõi Elts välja.