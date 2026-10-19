ERSO kinkis rahvusringhäälingu saadetele värske kõla

ERSO ja ringhäälingu sajanda aastapäeva puhul on uue kõla saanud mitme tele- ja raadiosaate tunnusmeloodiad.

Detsembris sajandat sünnipäeva tähistav ERSO tegi rahvusringhäälingule muusikakuu ja saabuva juubeli puhul kingituse, mängides sisse uusversioonid mitme raadio- ja telesaate helikujundusele. Vaatajatele-kuulajatele tuttavad helid on saanud juurde suursugusust ja pidulikkust ning on omal moel kummardus ühise ajaloo ees, kui ringhäälingu juures tegutses sümfooniaorkester ja saadetes kõlas muusika elavas esituses.

Uue orkestreeringu või arranžeeringu on saanud 14 saadet, neist osad on kõlanud juba rahvusvahelisest muusikapäevast saati, teiste esmaeeter saabub õige pea. Kui näiteks kultuurisaadete "OP" ja "Plekktrumm" vaatajad on uut kõla tele-eetris juba kohanud, siis sel esmaspäeval saab kuulda ka, kuidas kõlab "Ringvaate" tuttav meloodia ERSO esituses. Ka Vikerraadio ja Klassikaraadio üllatavad kuulajaid uute helikujundustega.

ERSO esituses kõlavatele signatuuridele on arranžeeringu või orkestreeringute loonud Eesti hinnatud heliloojad.

Tähelepaneliku kõrvaga tasub kuulata järgmiste saadete helikujundusi:

Klassikaraadio "Kontserdisaalis" | Margo Kõlar

Klassikahommik "Tere hommikust" | Liisa Hirsch

Klassikaraadio signatuur | Jüri Reinvere

Vikerraadio "Vikerhommik" | Evelin Seppar

Vikerraadio "Uudis+" | Liina Sumera

Vikerraadio "Müstiline Venemaa" | Märt-Matis Lill

Vikerraadio "Käbi ei kuku…" | Ülo Krigul

Vikerraadio "Eesti lugu" | Peeter Vähi

Raadio 4 signatuur| Ardo-Ran Varres

ETV "OP" | Timo Steiner

ETV2 "Plekktrumm" | Rasmus Puur

ETV "Esimene stuudio" | Tõnis Kaumann

ETV "Terevisioon" | Elis Hallik

ETV "Ringvaade" | Tõnu Kõrvits