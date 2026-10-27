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Kuula kõiki uue kuue saanud ERR-i tunnusmeloodiaid

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ERSO
ERSO Autor/allikas: Rowan Lee
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ERSO ja ringhäälingu sajanda aastapäeva puhul on uue kõla saanud mitme tele- ja raadiosaate tunnusmeloodiad. Kuula kõiki uusversioone allpool.

Detsembris sajandat sünnipäeva tähistav ERSO tegi rahvusringhäälingule saabuva ringhäälingu juubeli puhul kingituse, mängides sisse uusversioonid mitme raadio- ja telesaate helikujundusele. Uue orkestreeringu või arranžeeringu on saanud 14 saadet.

Klassikaraadio "Kontserdisaalis", seade Margo Kõlar

Klassikahommik "Tere hommikust", seade Liisa Hirsch

Klassikaraadio signatuur, seade Jüri Reinvere

Vikerraadio "Vikerhommik", seade Evelin Seppar

Vikerraadio "Uudis+", seade Liina Sumera

Vikerraadio "Müstiline Venemaa", seade Märt-Matis Lill

Vikerraadio "Käbi ei kuku…", seade Ülo Krigul

Vikerraadio "Eesti lugu", seade Peeter Vähi

Raadio 4 signatuur, seade Ardo-Ran Varres

ETV "OP", seade Timo Steiner

ETV2 "Plekktrumm", seade Rasmus Puur

ETV "Esimene stuudio", seade Tõnis Kaumann

ETV "Terevisioon", seade Elis Hallik

ETV "Ringvaade", seade Tõnu Kõrvits

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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