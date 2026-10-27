Kuula kõiki uue kuue saanud ERR-i tunnusmeloodiaid
ERSO ja ringhäälingu sajanda aastapäeva puhul on uue kõla saanud mitme tele- ja raadiosaate tunnusmeloodiad. Kuula kõiki uusversioone allpool.
Detsembris sajandat sünnipäeva tähistav ERSO tegi rahvusringhäälingule saabuva ringhäälingu juubeli puhul kingituse, mängides sisse uusversioonid mitme raadio- ja telesaate helikujundusele. Uue orkestreeringu või arranžeeringu on saanud 14 saadet.
Klassikaraadio "Kontserdisaalis", seade Margo Kõlar
Klassikahommik "Tere hommikust", seade Liisa Hirsch
Klassikaraadio signatuur, seade Jüri Reinvere
Vikerraadio "Vikerhommik", seade Evelin Seppar
Vikerraadio "Uudis+", seade Liina Sumera
Vikerraadio "Müstiline Venemaa", seade Märt-Matis Lill
Vikerraadio "Käbi ei kuku…", seade Ülo Krigul
Vikerraadio "Eesti lugu", seade Peeter Vähi
Raadio 4 signatuur, seade Ardo-Ran Varres
ETV "OP", seade Timo Steiner
ETV2 "Plekktrumm", seade Rasmus Puur
ETV "Esimene stuudio", seade Tõnis Kaumann
ETV "Terevisioon", seade Elis Hallik
ETV "Ringvaade", seade Tõnu Kõrvits
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor