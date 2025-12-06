Koolitüdruku muinasjutu põhjal sündis Rannapi lasteooper "Metsalaulupidu"

"Tahtmine ja unistus ooperit kirjutada on mul olnud lapsest saadik, aga ideede ja stsenaariumi leidmisega on alati suur raskus, kuna ma olen ka liiga nõudlik," ütles helilooja Rein Rannap.

Lasteooperi jaoks otsis Rannap loo ideed kaua ja luges kümneid lasteraamatuid, aga õiget ikka ei leidnud. "Mu kaasa elas ka kaasa ja leidis uudistest teate Sten Roosi nimelisest muinasjutuvõistlusest ja selle võidutööst "Metsloomade laulupidu". Tellisin endale selle teksti, ja nii kui ma seda nägin, oli selge, et sellest saab edasi arendada muusikalise ja lavalise loo."

"Metsloomade laulupeo" autor oli toona 15-aastane Palivere Põhikooli õpilane Gerli Grau. Inspiratsiooni looks sai ta laulupeol, kus ta Palivere kooli lastekooriga osales.

"Eesti keele õpetajalt, kes mind juhendas, tuli sõnum, et Rein Rannap soovib teha minu muinasjutust lasteooperi," ütles "Metsalaulupeo" idee autor Gerli Grau.

Ooperi libreto autor Leelo Tungal on osalenud muinasjutuvõistluse žüriis algusest peale. "Põhitegelane, kes mulle väga meeldis, oli orav, kellest saigi dirigent. Mulle meenutas ta Ants Üleoja."

"Reinuga koos töötades pead olema valmis kohe midagi muud tegema. Näiteks äkki tuli tal pähe, et meil on sipelgas, kes peab bassi häälega laulma. Kähku tuli teha sipelga laul, mis pidi olema kaheksa rida. Ööbiku aaria oli mul valmis ja ma olin ise sellega väga rahul, just läks nii nagu vaja, aga Rein delikaatselt andis märku, et kahjuks seda me ei saa kasutada, sest sul on ööbik mees, aga ööbik peab olema koloratuursopran," muheles Tungal.

"Metsloomade laulupeo" kirjutamisest on möödunud kaks aastat ja Gerli on nüüd 17-aastane. Muusika- ja Teatriakadeemias said esimest korda kokku idee autor, libreto autor ja helilooja.