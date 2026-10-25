ETV2 teemaõhtu on pühendatud Mati Põldrele

23. oktoobril tähistati filmirežissöör ja -operaatori Mati Põldre 90. sünniaastapäeva. Sel puhul toob ETV2 vaatajate ette nii tema käe all valminud linalood kui ka Põldrest valminud portreesaate.

Teemaõhtu raames saab näha:

Portreesaade "Tähelaev. Mati Põldre" (2008)

ETV2 eetris 25. oktoobril kell 19.30

Sageli öeldakse huvitava ja põneva elu kohta - elu on nagu kino. "Tähelaevas" istub seekord mees, kelle jaoks kino ongi kogu elu. Ta tunneb ühtmoodi hästi nii kaamerat kui ka käsikirja kirjutamise kunsti. Nii sündisid filmid legendaarsest Raimond Valgrest ja kuulsast Georg Otsast. Tema kontol on üle 40 filmi.

Mati Põldrega ajab juttu Reet Linna. Režissöör Kalev Lepik.

Lühidokumentaal "Antsla. Sügis 1993" (1993)

ETV2 eetris 25. oktoobril kell 20.45

17. oktoobril 1993. aastal toimusid Eestis kohalike omavalitsuste valimised. Film viib vaataja Võrumaa väikelinna Antslasse, kus üle kolmandiku elanikest on pensionärid. Volikogusse pürgisid Sõltumatu ühenduse "Võrumaa", Rahvusliku Koonderakonna "Isamaa" ja pensionäride valimisliidu "Koostöö" esindajad. See kõik on Eesti minimudel, Eesti elu peegel, kust vaatavad vastu ühiskonda painavad pinged, valud ja mured, vähesed rõõmud ning suured ootused.

Filmi autor Mati Põldre, operaator Illis Vets, produtsent Aare Tiisväli.

Mängufilm "Need vanad armastuskirjad" (1992)

ETV2 eetris 25. oktoobril kell 21.25

Romantiline ja samas ka traagiline lugu Eesti ühe armastatuima helilooja Raimond Valgre elust 1939.-1949. aastatel. Film räägib Valgre armastusest kauni blondi Alice'i ja vene kaunitari Niina vastu.

Jutustus sõprusest ja reetmisest ning sellest, mis võib juhtuda inimestega, kes satuvad suurte poliitiliste muudatuste risttuultesse – Eesti Vabariigi lõpp, Teine maailmasõda, nõukogude korra ja stalinliku režiimi ülemvõim. Sündmused kulmineeruvad aastavahetusel 1949/50 restoranis "Gloria", film on tulvil Raimond Valgre kaunist muusikat.