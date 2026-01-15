Tanel-Eiko Novikov: elu parim sünnipäevakink oli osalemine trummikatsetel

Löökpillimängija Tanel-Eiko Novikov rääkis Vikerraadios, et siiani on tema elu parim kingitus osalemine trummikatsetel oma 8. sünnipäeval. Kui lapsena tahtis Novikov saada rokktrummariks, siis viimased kümme aastat on ta pühendunud meloodilistele löökpillidele. Koos Heigo Rosinaga tulevad nad löökpilliduona publiku ette kolme kontserdiga.

"Nelja-aastaselt hakkasin klaverit õppima, kümneaastaselt alustasin löökpillide mängimisega. Laulsin ka, käisin isegi "Laulukarusselli" telekavooris 2000. aastal." ütles esimene doktorikraadiga löökpillimängija Heigo Rosin. "Mind tõmbas kohe alguses löökpillide poole, aga Põltsamaa muusikakoolis ei olnudki sellist õpet, ei olnud pille ega õpetajat."

Tanel-Eiko Novikov mängis ka enne löökpille üks aasta klaverit. "Mina tahtsin Tallinna Muusikakeskkooli 1. klassi astudes kohe õppida löökpille, aga tol ajal oli range reegel, et algkoolilapsed löökpilli erialale ei saa. See oli minu tolleaegse õpetaja Kristjan Mäeotsa uskumus, et vanemad õpilased on suutelised õppima kiiremini ja isegi kui alustatakse algklassides, siis põhikooli jooksul tehakse see töö järele."

Novikovi sõnul oli ta sellest nii löödud, et ema võttis ühendust kooli juhtkonnaga, kas laps siiski saaks minna katsetele. "Mäeots lubas mul siis sisseastumiskatsetele tulla. Katsed olid minu 8. sünnipäeval ja see on siiani minu elu parim kingitus, et ma sain esimest korda trummide taha istuda."

Rosin tõi välja, et tema rekordiks trummikomplekti ülespanekul on Toivo Tulevi autorikontsert Metodisti kirikus, kus ainuüksi trummide vedamine saali võttis aega neli tundi. "Rääkimata komplekti ülespanekust," muheles Rosin.

Novikov meenutas üht meeldejäävat seika sügisest, kus ta Estonian Percussion Groupiga tuuritas. "Kontsert toimus Saue gümnaasiumi saalis, saime saali natuke hilja sisse ja me ei jõudnudki kontserdi alguseks kõiki pille üles panna. Tulime lavale, mängisime esimese loo ära ja siis üks meie liikmetest hakkas publikuga rääkima ja meie samal ajal panime viimased pillid püsti ja häälestasime veekausse."

Novikov tõdes, et tema unistus lapsena oli saada rokktrummariks. "Aastate jooksul minu suunitlus muutus ja viimased kümme aastat oma elust olen ma täielikult pühendunud meloodilistele löökpillidele."

Kaks löökpillivirtuoosi annavad üheskoos kolm kontserti. "Kontserdil tuleb esimese teosena esitusele Pärt Uusbergi teos "Maastikud", mille helilooja kirjutas meie tellimusel," tõdes Novikov.

Rosin on kaks korda mänginud Carnegie Hallis. "2017. aastal sain seal 20 minutit solistina mängida, ja nüüd hiljuti koos Eesti Festivaliorkestriga," nentis Rosin.