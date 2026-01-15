X!

Tanel-Eiko Novikov: elu parim sünnipäevakink oli osalemine trummikatsetel

Vikerraadio
Foto: Kairit Leibold/ERR
Vikerraadio

Löökpillimängija Tanel-Eiko Novikov rääkis Vikerraadios, et siiani on tema elu parim kingitus osalemine trummikatsetel oma 8. sünnipäeval. Kui lapsena tahtis Novikov saada rokktrummariks, siis viimased kümme aastat on ta pühendunud meloodilistele löökpillidele. Koos Heigo Rosinaga tulevad nad löökpilliduona publiku ette kolme kontserdiga.

"Nelja-aastaselt hakkasin klaverit õppima, kümneaastaselt alustasin löökpillide mängimisega. Laulsin ka, käisin isegi "Laulukarusselli" telekavooris 2000. aastal." ütles esimene doktorikraadiga löökpillimängija Heigo Rosin. "Mind tõmbas kohe alguses löökpillide poole, aga Põltsamaa muusikakoolis ei olnudki sellist õpet, ei olnud pille ega õpetajat."

Tanel-Eiko Novikov mängis ka enne löökpille üks aasta klaverit. "Mina tahtsin Tallinna Muusikakeskkooli 1. klassi astudes kohe õppida löökpille, aga tol ajal oli range reegel, et algkoolilapsed löökpilli erialale ei saa. See oli minu tolleaegse õpetaja Kristjan Mäeotsa uskumus, et vanemad õpilased on suutelised õppima kiiremini ja isegi kui alustatakse algklassides, siis põhikooli jooksul tehakse see töö järele."

Novikovi sõnul oli ta sellest nii löödud, et ema võttis ühendust kooli juhtkonnaga, kas laps siiski saaks minna katsetele. "Mäeots lubas mul siis sisseastumiskatsetele tulla. Katsed olid minu 8. sünnipäeval ja see on siiani minu elu parim kingitus, et ma sain esimest korda trummide taha istuda."

Rosin tõi välja, et tema rekordiks trummikomplekti ülespanekul on Toivo Tulevi autorikontsert Metodisti kirikus, kus ainuüksi trummide vedamine saali võttis aega neli tundi. "Rääkimata komplekti ülespanekust," muheles Rosin.

Novikov meenutas üht meeldejäävat seika sügisest, kus ta Estonian Percussion Groupiga tuuritas. "Kontsert toimus Saue gümnaasiumi saalis, saime saali natuke hilja sisse ja me ei jõudnudki kontserdi alguseks kõiki pille üles panna. Tulime lavale, mängisime esimese loo ära ja siis üks meie liikmetest hakkas publikuga rääkima ja meie samal ajal panime viimased pillid püsti ja häälestasime veekausse."

Novikov tõdes, et tema unistus lapsena oli saada rokktrummariks. "Aastate jooksul minu suunitlus muutus ja viimased kümme aastat oma elust olen ma täielikult pühendunud meloodilistele löökpillidele."

Kaks löökpillivirtuoosi annavad üheskoos kolm kontserti. "Kontserdil tuleb esimese teosena esitusele Pärt Uusbergi teos "Maastikud", mille helilooja kirjutas meie tellimusel," tõdes Novikov.

Rosin on kaks korda mänginud Carnegie Hallis. "2017. aastal sain seal 20 minutit solistina mängida, ja nüüd hiljuti koos Eesti Festivaliorkestriga," nentis Rosin.

Heigo Rosin, Andres Oja ja Tanel-Eiko Novikov Vikerraadios Autor/allikas: Vikerraadio

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuht Andres Oja

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

UUS REISISARI

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

14.01

"Pealtnägija": Oleviste kiriku imetervenemised panid KGB-l jalad värisema

08:13

Tõnu Trubetsky: kahjuks ei osanud me populaarsuse tipus rahast lugu pidada

14.01

Jõgevamaa maitsete spetsialist: keedetud munavõi on imemaitsev amps

13.01

Eesti võistleb Eurovisiooni esimeses poolfinaalis

13:44

Jooksutreener: talvel väljas joostes tuleb vältida jääd ja lumepudru

14.01

Elina Born esitleb Eesti Laulul uut laulu

14.01

Henry Jakobson: toksiline lapsepõlv kujundas mu liigsöömisharjumused

12:26

Nahaarst: külmal ajal peavad kõik nägu kreemitama

14.01

Käru muuseumi perenaine: raskel ajal otsin alati võimalusi, mitte vabandusi

13.01

Uksi sulgeva Amigo juht: kinnipanek oli laual juba eelmisel hooajal

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo