Raadiost lahkuv Jakob Rosin: vahel tuleb olla egoist ja mõelda enda peale

Saatejuht Jakob Rosin rääkis "Vikerhommikus", et jätab Vikerraadioga mõneks ajaks hüvasti, sest vahel tuleb olla veidike egoist ja mõelda iseenda peale, sest keegi ei ütle sulle, et tõmba nüüd hinge ja puhka. Rosina sõnul on tema südameteema ligipääsetavus, mis on täitnud ja täidab edaspidigi tema päevi.

"Kümme aastat on mul olnud rõõm raadiomajas käia, sellest kolm-neli aastat Raadio 2-s ja kuus aastat Vikerraadios. Küsimus pole tahtmises, vaid selles, et minu igapäevases töös on tegemisi nii palju. Avastasin endalegi ootamatult, et kui teedki rohkem asju, siis ööpäevas on ikkagi 24 tundi. Ütlesin eile ühele kolleegile selgituseks, et olin koolis bioloogias üsna kehv ja ma ei oska endale küll neid närvirakke juurde kasvatada, mis aitaksid mitme asjaga korraga tegeleda," ütles Vikerraadios "Huvitaja" saadet juhtinud Jakob Rosin. "Pean tunnistama, et ajast jääb puudu ja ma olen inimene, kes ei taha teha saadet ülejala või poole kõrvaga."

Rosin alustas 2019. aasta sügisel "Huvitajas" tehnoloogiateemade lahtiharutamist.

"Ühe esimese teemana rääkisin saates turvalisusest. Rääkisin sellest, millised on tugevad paroolid ja see teema on täna veel aktuaalsem. Pole mingit kahtlust, et tehisaru hakkab aina rohkem meie elu mõjutama ja seda nii halvas kui heas mõttes. Olen püüdnud saatesse teemasid otsida selliselt, et kuulajale jõuaks kohale, et nii nagu meil tänaval on ohud ja inimesed, kes püüavad meid ligi meelitada ja ära tinistada, siis need ohud on ka internetis samamoodi olemas. Minu jaoks on kõige suurem märksõna tehnoloogiavaldkonnas täna usaldus," sõnas Rosin. "Usalda, aga kontrolli."

Rosina igapäevatöö on seotud ligipääsetavuse teemaga. "Juhtida oma ligipääsetavuse agentuuri Ligipääsuke, mida teen koos abikaasa Maarjaga. Me nõustame ja aitame luua lahendusi selleks, et meie hooned oleks paremini ligipääsetavad kõigile inimestele, mitte ainult erivajadustega inimestele. Või veebilehed ja ka muuseumid. See töö on täitnud minu päevi juba aastaid. Üks osa sellest tööst ongi praktiline, näiteks tuleb mõnda hoonet minna kohapeale katsetama. Teine osa on selles, et ligipääsetavuse valdkonda puudutab ka suur osa seadusandlusest," selgitas Rosin.

Rosin tõi välja, et vahel tuleb olla ka egoist ja mõelda iseenda peale. "Tänapäeval ju keegi ei ütle sulle, et nüüd tõmba hinge ja puhka. Tuleb olla vahel veidike egoist ja iseenda peale mõtelda. Tõmmata juhe seljast välja ja öelda, et natuke aega nüüd ei tee tööd. Seda oskust on mul väga raske õppida," muheles Rosin.