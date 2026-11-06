Hele Kõrve: Helgi Sallo laulab mõtet, mitte niisama sõnu

Laulja Nele-Liis Vaiksoole seostub Helgi Salloga esimesena "Olematu laul". "See on mind läbi elu saatnud, läbi erinevate kümnendite. Leelo Tungal on sellele laulule kirjutanud imelise teksti, mis kõnetab siis, kui oled 10-aastane, ja kõnetab ka nüüd, kui ma olen natukene vanem," rääkis Vaiksoo. Vaiksoo lisas, et suurel laval ise "Olematu laulu" koos orkestriga laulmine on ka unistuse täitumine.

Vaiksoo meenutas ka kümne aasta tagust aega, kui ta käis Estonias vaatamas "Viiuldaja katusel" lavastust, kus Sallo mängis kosjamoori. "Ma ei ole seda Eestimaal näinud, et näitleja astub lavale, rahvas hakkab aplodeerima ja tükk jääb seisma. Küll aga olen näinud seda välismaal, suurte staaridega. Aga olen esietendusel, lavale astub Helgi Sallo ja tükk jääbki seisma. Ja ta sai mega-aplausi osaliseks," rääkis Vaiksoo.

Hele Kõrve sõnul teeb Sallo lauluhääle eriliseks see, kui palju hinge seal sees on. "Ta ei jää üldse ükskõikseks. Ta laulab ka mõtet, need sõnad ei ole niisama sõnad. Ta mõtestab endale selle laulu lahti ja siis me saamegi sellest emotsionaalselt aru nii, nagu me saame," rääkis ta ning lisas, et näitleja ja laulja vahele tuleb Sallo puhul tõmmata võrdusmärk.

"Mul on ülimalt kahju, et Helgi ise ei laula. Kui ta pidas oma 80. sünnipäeva, siis Tartus Vanemuise teatris mängiti lõbusat leske ja siis Jazzi Zahharov tõi ta saalist lavale. Siis Helgi laulis ja uskuge või mitte, aga see hääl oli endiselt see sillerdav, ilus, hele hääl. Minu meelest võiks Helgi veel laulda," arvas Kõrve.

Hanna-Liina Võsale meenub Sallo proovisaalidest. "Ta on näitejuhina olnud Estonias kaasas lavastuste juures, milles mina olen mänginud. Ta on alati kohal, tema ei puudu kunagi proovist. Ta armastab proovi võib-olla isegi rohkem kui lava. Laulmise kohta ta ei ütle pigem midagi, vaid just rolli ja suhete kohta, kuidas ennast mõne tegelasega väljendada, kuidas oleks nüansirikkam," rääkis Võsa.

Andres Dvinjaninovi sõnul meenub tema põlvkonnale Helgi Sallo nimega nooruspõlv. Ühe rollina tooks ta välja aga Pipi Pikksuka ning tõdes, et ilma Alma tegelaseta ei oleks ka telesarja "Õnne 13". "Hiljuti kohtusin ühe täiesti normaalse inimesega, meesterahvaga, 50-aastasega, kes ütles, et ta vaatabki kõiki osasid uuesti, kui neid kordustena näidatakse. See olevat tema magustoit," rääkis Dvinjaninov.