Take 6: artistina arened igal aastal

Täna õhtul Tallinnas lavale astuv vokaalansambel Take 6 rääkis "Ringvaatele", et oma pika karjääri jooksul on nad aru saanud, et iga aasta tuleb edasi areneda ja endale artistina pidevalt küsimusi esitada.

Take 6 jagab Tallinnas lava koos Holger Marjamaa Trioga. Pianist Marjamaa on viimasel ajal rohkem Euroopas töötanud ning Eestis muusikat kirjutanud. "Olen paiksem olnud. USA-s käin lihtsalt kontserte andmas ja siis tulen tagasi," märkis Marjamaa, kelle ukse taha Take 6 tuli.

"Ma kasvasin üles nende muusikat kuulates. Mu emal oli nende jõuluplaat ja selle pealt on mul meeles lugu "God Rest Ye Merry Gentleman". Olin vist viie-aastane, kui seda esimest korda kuulsin, ja autos see ka päris tihti mängis. Need harmooniad, gruuv ja arranžeering jättis mulle väga emotsionaalse jälje. See oli tee ja uks gospelmuusikasse."

"Nende noorim liige, Khristian Dentley võttis minuga umbes kolm aastat tagasi ühendust sotsiaalmeedias, kuna minu Hammondi videod läksid gospelmuusikute skeenes viraalseks. Ta ütles, et nad lindistavad praegu uut plaati ja uuris, kas ma oleksin nõus olema nende plaadil külaline. Ma ütlesin loomulikult ja niimoodi see sõprus hakkaski. Nüüd mängimegi ka Eestis meie ühist lugu "Blue Skies" nendelt uuelt plaadilt."

Ka Dentley meenutas, et kui sattus Instagramis Holgeri mängu peale, siis lõi see ta pahviks. "Me ei teadnud, et olime Holgeriga juba aastaid varem New Yorgis kohtunud. Esinesime kirikus, mis on Times Squaresil. Kui ma temaga ühendust võtsin, siis ta ütles, et me oleme koos pilti teinud ja saatis selle foto. Hakkasime vestlema oma vastastikusest austusest ja nüüd, mitu kuud ja aastat hiljem, esinemegi koos siin Eestis. See on imeline. Ta on uskumatu talent," rääkis ta.

1980. aastatel tegevust alustanud Take 6 on teinud koostööd ka Quincy Jonesi, Ella Fitzgeraldi, Whitney Houstoni, Herbie Hancocki, Stevie Wonderi jpt. Eestis on Take6 varemgi käinud, esineti näiteks Kaarli kirikuks. Viimati käidi Eestis 2024. aastal koos Jacob Collieriga.

Eestisse toob gospelbändi tagasi ühine armastus muusika vastu. "Aastate eest saime teada, et siin on suur koorimuusika traditsioon. Ühiselt koos laulmises on ka meie juured. Me ei mõista kõiki sõnu, aga mõistame emotsiooni selle taga, muusikat ennast ja harmooniat. See toobki meid tagasi. Pealegi jäin siin aastate eest haigeks ja olen ühe hea esituse võlgu," rääkis Take 6 bass Alvin Chea.

Take 6 alustas a cappella grupina, hiljem lisandusid ka instrumendid. "Me õppisime juba ammu laulu teenima. Meie juured on a cappella's ja meile on loomulikum niimoodi koos laulda, aga igaüks meist mängis ka mingit pilli. Nii et see oli lihtsalt lisakiht. Artistina arened iga aasta edasi ja avastad vanu asju, proovid midagi uut," rääkis Chea.

"Artistid peavad alati midagi juurde andma. See tuleb sealt. Alati tuleb küsida, kes sa oled ja mida enda kohta tead," lisas Chea. Take 6 järgmine plaat kannab nime "Rhapsody" ja ilmub see järgmise aasta alguses. Seal kõlab ka lugu "Blue Skies" koos Marjamaaga.

Loo produtseerinud Dentley rääkis, et tundis loos puudust gruuvist. "See hakkas paika loksuma, aga midagi oli ikkagi puudu. Siis sain aru, mis puudu on. Holgerit on vaja. Saatsin talle failid ja ta esitas seda klaveril põrutavalt," sõnas Dentley.