X!

Hiiu Tiiud nimepäeva tähistamisest: ajaga oleme oma nime armastama hakanud

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Hiiumaa Tiiud tähistasid juba neljandat korda oma nimepäeva suurejoonelise kokkutulekuga. Tiiu Kingi sõnul tundus talle lapsena, et see on vanamuti nimi ja ta oli seetõttu isegi õnnetu, aga ajaga on ta oma nime armastama hakanud, sest Tiiud on Hiiumaal kuulsad ja vägevad naised.

"Tiiu on ainult Hiiumaal kuulus nimi, sest meil on vägilane Leiger, kelle abikaasa oli Tiiu ja laevale pandi ka nimeks Tiiu. Hakkasid tekkima eraldi rakukesed Tiiudest, kes ütlesid, et saame kokku. No loomulikult on ju ilus nimi ka," ütles Tiiu Metsar "Ringvaates".

"Ühel hetkel tuli see kokkusaamine teoks teha, sest minu arvates on Hiiumaa Tiiud ühed vägevad naised," nentis Tiiu Masing. "Julgelt helistasin kõik läbi ja idee, et Tiiud kokku tuleksid, läks kõigile peale."

Tiiu Heldema sõnul poleks tema eluilmaski hakanud ise midagi organiseerima, sest elu on nii kiire, aga kui asi läks juba konkreetsemaks, siis oli ta muidugi kohal. "Minu jaoks oli uskumatu, et nii palju rahvast tuli kokku, sest me igapäevaselt ei suhtle omavahel."

"Ma ütlen ausalt, et lapsena tundus mulle, et Tiiu on vanamuti nimi. Ma olin ikka õnnetu selle nime pärast, aga kui inimene kasvab, harjud oma nimega ja lepid sellega, sest kui nii palju toredaid Tiiusid näha, siis miks mitte olla Tiiu," muheles Tiiu Kink.

Tiiu Heldema sõnul ei saanud tema lapsepõlves ja nooruses aru, miks ta peab Tiiu olema, sest ta ei teadnud mitte ühtegi omaealist Tiiut. "See nimi tundus mulle nii vanamoeline ja ma polnud selle üle väga rõõmus, aga õnneks minu armsa pinginaabri, kellega ma 11 aastat koos istusin, nimi oli Aita ja siis me olime nagu kaks vanurit ja mõtlesime, kes paneb lastele sellised nimed, mingit rõõmu siis ei olnud, aga ajaga on vaade muutunud ja ma leian, et see nimi on ka keeleliselt ääretult huvitav ja originaalne," tõi Heldema välja.

"See Tiiude kokkusaamine on hästi südamlik, kui oli tutvustusring, siis pisar tahtis ikka silmanurka tulla," ütles Tiiu Oga, kes on Tiiude seltskonna kõige noorem liige. "Minu vanemad tahtsid panna mulle lihtsa nime, mis kõlaks hästi, aga see on lihtne ainult Eestis. Igal pool mujal on see väga eksootiline nimi, sest kolm vokaali järjest ajavad inimestel juhtme täiesti kokku."

"Kui Leiger on kogu aeg remondis, siis Tiiu sõidab vahetpidamata ja peab töö ikka ära tegema," muheles Tiiu Metsar.

Rahvastikuregistri andmetel elab Hiiumaal 47 Tiiut.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Heleri All

Samal teemal

Tule kohale!

EESTI RAADIO

Suur muusikamäng

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

02.11

Sofia-Liis Liiv: mul polnudki muud võimalust, kui hakata muusikuks

09:23

Gert Raudsep: teatripiletite hind peaks olema madalam

11:31

Fotograaf Mardo Männimägi: presidendi ametlik foto näitab tema julgust

02.11

Virkus: toiduainete kasulikke omadusi tasub köögis teadlikult ära kasutada

14:11

Arne Merilai: riskantselt käitumine pole seniajani minu elust kadunud

02.11

Mirjam Mõttus paneb proovile Eesti perede valmisoleku kriisideks

02.11

Ajutervise treener: meie mõtted on universumi plastiliin

15:02

Hobikokk: vitamiinipomm kõrvits sobib kõikide roogade sisse

31.10

Taavi Arus: Jüri Järvet elas kohati rokkstaari elu

10:01

Hiiu Tiiud nimepäeva tähistamisest: ajaga oleme oma nime armastama hakanud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo