Hiiu Tiiud nimepäeva tähistamisest: ajaga oleme oma nime armastama hakanud

Hiiumaa Tiiud tähistasid juba neljandat korda oma nimepäeva suurejoonelise kokkutulekuga. Tiiu Kingi sõnul tundus talle lapsena, et see on vanamuti nimi ja ta oli seetõttu isegi õnnetu, aga ajaga on ta oma nime armastama hakanud, sest Tiiud on Hiiumaal kuulsad ja vägevad naised.

"Tiiu on ainult Hiiumaal kuulus nimi, sest meil on vägilane Leiger, kelle abikaasa oli Tiiu ja laevale pandi ka nimeks Tiiu. Hakkasid tekkima eraldi rakukesed Tiiudest, kes ütlesid, et saame kokku. No loomulikult on ju ilus nimi ka," ütles Tiiu Metsar "Ringvaates".

"Ühel hetkel tuli see kokkusaamine teoks teha, sest minu arvates on Hiiumaa Tiiud ühed vägevad naised," nentis Tiiu Masing. "Julgelt helistasin kõik läbi ja idee, et Tiiud kokku tuleksid, läks kõigile peale."

Tiiu Heldema sõnul poleks tema eluilmaski hakanud ise midagi organiseerima, sest elu on nii kiire, aga kui asi läks juba konkreetsemaks, siis oli ta muidugi kohal. "Minu jaoks oli uskumatu, et nii palju rahvast tuli kokku, sest me igapäevaselt ei suhtle omavahel."

"Ma ütlen ausalt, et lapsena tundus mulle, et Tiiu on vanamuti nimi. Ma olin ikka õnnetu selle nime pärast, aga kui inimene kasvab, harjud oma nimega ja lepid sellega, sest kui nii palju toredaid Tiiusid näha, siis miks mitte olla Tiiu," muheles Tiiu Kink.

Tiiu Heldema sõnul ei saanud tema lapsepõlves ja nooruses aru, miks ta peab Tiiu olema, sest ta ei teadnud mitte ühtegi omaealist Tiiut. "See nimi tundus mulle nii vanamoeline ja ma polnud selle üle väga rõõmus, aga õnneks minu armsa pinginaabri, kellega ma 11 aastat koos istusin, nimi oli Aita ja siis me olime nagu kaks vanurit ja mõtlesime, kes paneb lastele sellised nimed, mingit rõõmu siis ei olnud, aga ajaga on vaade muutunud ja ma leian, et see nimi on ka keeleliselt ääretult huvitav ja originaalne," tõi Heldema välja.

"See Tiiude kokkusaamine on hästi südamlik, kui oli tutvustusring, siis pisar tahtis ikka silmanurka tulla," ütles Tiiu Oga, kes on Tiiude seltskonna kõige noorem liige. "Minu vanemad tahtsid panna mulle lihtsa nime, mis kõlaks hästi, aga see on lihtne ainult Eestis. Igal pool mujal on see väga eksootiline nimi, sest kolm vokaali järjest ajavad inimestel juhtme täiesti kokku."

"Kui Leiger on kogu aeg remondis, siis Tiiu sõidab vahetpidamata ja peab töö ikka ära tegema," muheles Tiiu Metsar.

Rahvastikuregistri andmetel elab Hiiumaal 47 Tiiut.