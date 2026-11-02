Virkus: toiduainete kasulikke omadusi tasub köögis teadlikult ära kasutada

Retseptilooja Lia Virkus rääkis Vikerhommikus, et uut kokaraamatut luues sai ta väga palju kasulikke teadmisi toiduainete kohta. Virkuse sõnul on tore, kui toit maitseb hästi, aga annab kehale ka elujõudu ja aitab püsida tervena.

"Meie keha vajab elujõudu ja kuna praegu pole eriti kuskilt vitamiine võtta, siis sellest tuleb ka suurem isu hapukapsa järgi. Keha annab ise märku, mida ta toiduna saada tahab," ütles Lia Virkus, kes on kirjutanud üle saja retseptiraamatu.

Hiljuti sai Virkus koos Liis Oravaga said valmis raamatu "Elujõud toidust". "Üksi ma sellist raamatut teha poleks osanud. Mina sain Liisilt nimekirja, millised on need vajalikud ja väärtuslikud toiduained, mis aitavad meil kaua ja tervena elada. Kuigi raamatus on palju armsaid ja tuttavaid toiduaineid, mida me igapäevaselt sööme, siis ikkagi on teine asi, kui me teame, et need toidud annavad mulle nii palju kasulikku ja teevad kehale head. Hakkasingi siis neid retsepte looma, mis ei olnud üldse kerge," nentis Virkus. "Iga toidu juurde kirjutas Liis oma toitumistarkuse."

Liha saab väga edukalt toidus kaunviljadega asendada. "Või näiteks salati peale head juustu panna, üldse ei pea liha nii palju sööma. Nii palju on head, mida me ei tea ega oska toidus kasutada."

"Minu viimase aja avastus on kapsalised. Pidevalt on mul külmkapis lillkapsas ja brokoli. Mulle meeldib neid väikseid õisikuid aurutada paar minutit, enne kui ma neid sööma hakkan. Hommikusöögiks või lõunaks, need on nii head. Üks uus tarkus on ka see, et lasen neil enne aurutamist paarkümmend minutit toatemperatuuril seista, siis head ained võimenduvad," selgitas Virkus. "Kurki peab alati sööma koorega. Tomat tuleb kuumutada enne, kui sööma hakkad, siis saad palju rohkem kasulikke aineid. Tore on toidule teadlikult läheneda."

Virkuse sõnul on väga tore kodus ise süüa valmistada, mitte poest valmistoitu osta. "Andke seda teadmist oma lastele ka kaasa, et kodus tehakse ise süüa."

"Ka minul on tihti seda, et ma ei tea, mida perele õhtuks süüa teha," muheles Virkus, kellele meeldib väga teha omletti, kui sooja toitu kodus valmis tehtud ei ole.

"Omlett on minu kiire abivahend, kui tahan ruttu head ja sooja toitu. Paar muna klopin läbi, lisan soola, löön pannile, juurde ka spinat, kindlasti juust, kõrvale kodujuustu ja soe toit ongi valmis," tõdes Virkus.

Virkusel on kodus alati köögivilju, kapsalised, porgand, sibul, küüslauk, paprika, kurk.

"Brüsseli kapsa ehk rooskapsa fänn ma ei ole," tõdes Virkus.

Virkuse pere suurimad lemmikud on erinevad salatid.