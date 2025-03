Kai-Ines Nelson: kohtumine prints Williamiga jättis kustumatu mulje

Prints Williamiga pilti teinud ja tervitusrivis ka juttu rääkinud Briti monarhia huviline Kai-Ines Nelson rääkis "Ringvaates", et prints William tõepoolest võttis aega, et inimestega kohtuda ning tõdes, et ta on ääretult avatud, lihtne ja siiras inimene ning Eesti eluga hästi kursis.

"Kuna Briti väekontingentide teenistusaeg on umbes kuuekuuline, siis iga kuue kuu tagant võib juhtuda, et kuningapere patroonid, kes on iga väeüksuse ülemkolonelid, tulevad neid siia tervitama ja tänama," selgitas Briti kuningakoja asjatundja Kai-Ines Nelson, kel õnnestus prints Williamiga ka pilti teha. "See on ka esimene prints Williami välisvisiit sel aastal, nii et selle tõttu sai ta ka Briti meedias rohkem tähelepanu kui tavaliselt."

Nelsoni sõnul oli prints William erakordselt vastutulelik, leplik ja kannatlik.

"Kui sa ennast tervitusritta sätid, siis alati on risk, et ta võib just sinuga mitte kohtuda, sest ta on sinu poole seljaga või läheb just sel hetkel, kui sinuni jõuab, kuhugi minema. Aga meil vedas, et see siksak, mis ta Telliskivi kvartali tervitusrivis tegi, päädis nii, et me olime õigel hetkel õiges kohas," sõnas Nelson, kes sai prints Williamiga ka juttu rääkida.

Kahepäevase visiidi ajal jõuab Nelsoni sõnul teha piisavalt palju. "Prints William kohtus president Alar Karisega ja Vabaduse kooli õpetajate ning õpilastega. Samuti kohtus ettevõtjatega. Need olid väga toredad isiklikud hetked ja ta tõepoolest võttis aega, et noortega koolis kohtuda, me ootasime teda seal õues ikkagi päris kaua."

"Kui prints Williami vend käis 2014. aasta mais Eestis, ma aitasin seda visiiti ette valmistada ja võin öelda, et tema vennal oli vähem selliseid kohtumisi ja fookus oli pigem kaitsekoostööl. Prints Williamil on ka üks päev pühendatud Tapale. Prints Williamil oli inimestega väga paju vahetuid kontakte, mida ta võttis väga tõsiselt. Kõik temaga kohtunud inimesed ütlesid kui ühest suust, et prints William oli väga huvitatud, väga avatud, lihtne, siiras, informeeritud ja sellest oldi väga liigutatud," sõnas Nelson. "Kohtumine temaga jättis kustumatu mulje."

Selles, et prints Williami abikaasa printsess Catherine temaga visiidile kaasa ei sõitnud, pole Nelson sõnul midagi eriskummalist. "Visiidid, mida tehakse väekontingentide juurde, siis reeglina seal abikaasasid kaasas ei ole. Ka tema onu prints Edward tuli jaanuaris Eestisse üksinda ja ka printsess Catherine ise käis Iiri kaardiväe juures üksinda. Nii et need on nende esinduslikud kohustused, mida nad paarina üsna tihti ei täidagi," selgitas Nelson.