Taavi Arus: Jüri Järvet elas kohati rokkstaari elu

Pimedate Ööde filmifestivalil esilinastub Jüri Järvetist rääkiv dokumentaalfilm "Jüri Järvet. Iga toll kuningas", mille režissöör on Taavi Arus ja produtsent Madis Ligema.

Arus rääkis "Vikerhommikus", et filmi ettevalmistamisel oli üks suuremaid üllatusi see, kui vähe on Jüri Järvetist säilinud arhiivimaterjali.

"Filmid on olemas, aga saatematerjali või väljaspool tööd materjali, seda on ikkagi ootamatult vähe. Ma arvan, et Eestis on isegi sellest ajastust näitlejaid, kellest on palju rohkem materjali," nentis Arus.

Filmi üheks oluliseks lähtematerjaliks sai Reet Neimari ja Pille-Riin Purje raamat. Sealt valiti välja lood, mis filmitegijaid kõige rohkem kõnetasid. Pika töö käigus valminud film ei muutnud režissööri jaoks kuigi palju arusaama sellest, milline inimene Järvet oli. Küll aga võib tema sõnutsi öelda, et Järvet elas kohati rokkstaari elu. "Selles mul ausalt öeldes ei olnud mul aimu," muigas Arus.

Madis Ligema lisas, et filmiga tegelemine oli siiski silmi avav. Ta ei soovinud eeltöösse liiga sügavale minna, et säilitada võimalus näha valminud filmi neutraalse vaatajana.

"Mul oli väga põnev lõpuks näha, mis Taavi on sellest lõpuks välja võlunud. Kindlasti see rokkstaari maht ja suurus ning kogu selle inimese käekäik ja elulugu, kujundlikult öeldes täielikust rentslist tippu, on ikkagi muljetavaldav ja väga ilus."

Film on loodud tehisintellekti abil nõnda, et Jüri Järvet räägib iseendast. Arus ja Ligema teadsid kohe, et film saab sel moel üles ehitatud. Idee selleks sai Arus sarjast "Andy Warholi päevikud", kus oli kasutatud sama meetodit.

"Endal on ka põnev. Kui ma filmi teen, eriti montaažiprotsessis, siis ma ikkagi tahan, et mul endal oleks ka põnev. See ajendas ka natukene, et ma tahan midagi uut proovida, natukene teisi vorme, katsetada erinevaid viise, kuidas on võimalik," märkis režissöör.

"See on lahe, et tehnoloogia pakub sellise võimaluse, kuidas teha dokumentaalfilmi. Me ei pea tegema enam rääkivaid päid, me võime panna rääkima inimese, kes on 31 aastat tagasi lahkunud meie hulgas," lisas Ligema.

Hetkel veel pole tegijatele tehisintellekti kasutamise tõttu krõbedaid sõnu teele saatnud. "Aga ma arvan, et seda hakkab tulema. On vihjeid, et seda hakkab tulema," muigas Arus.