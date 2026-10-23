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Hollywoodi filmitreilerite muusikaprodutsent: mu looming sünnib Hiiumaal

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Muusikaprodutsent Rain Ventsel rääkis "Terevisioonis", et kirjutab Hollywoodi sarjade ja filmide treileritele muusikat, aga ise ta Hollywoodi punastel vaipadel käia ja suurte staaridega kokku puutuda ei taha. Ventseli sõnul on tema igapäevatöö niigi stressirohke ja parema meelega on ta Hiiumaal, kus tema looming ka sünnib.

"Ma enamjaolt olen muusikaülevaataja, meil on palju heliloojaid igal pool maailmas, Austraalias, USA-s, Euroopas. See on ka põhjus, miks ma pean öösiti üleval olema, sest meie tööajad ei kattu. Aitan neil albumeid kirjutada, annan tagasisidet ja kirjutan ka ise muusikat," ütles muusikaprodutsent Rain Ventsel. 

Näiteks on ta sel aastal kirjutanud muusikat sarja "Sõrmuste isand", tulevase sarja "Harry Potter", aga ka "Avatari" ja Marveli "The Avengers" (Kättemaksjad) treileritele.

Hollywoodi punastel vaipadel käia ja suurte staaride kokku puutuda ta enda sõnul ei taha. "Püüan nii paju kui ma vähegi saan, mitte nendega kohtuda. Mu tööga on seotud nii palju inimesi ja selle kõigega tekib niikuinii stressi, ma ei taha Los Angeleses olla. Kui ma sinna lähen, siis on see tööreis," muheles produtsent. "Püüan seda vältida."

Tulevikust rääkides tõdes Ventsel, et ta ei oska praegu veel väga tehisaru karta. "Kaks aastat tagasi Hollywood hakkas väga kartma, nüüd see on natuke maha rahunenud. Enda muusikas me AI-d ei kasuta ja ei tohi ka, mis on väga hea. Pigem kartsid stuudioossid seda, et AI hakkab ka kõiki filme tegema. Mingil ajal nad ei julgenud enam uusi stuudiod avada, aga nüüd vaikselt ikka avavad," nentis Ventsel. "Pigem on see teadmatus, ei oska aimata, mis sellega võib kaasneda."

"Treilermuusika, ja muidugi kogu muusika, ilu ongi selles, et sa pead midagi uut suutma teha. Sa pead leidma midagi, mida keegi varem pole teinud. See on keeruline aspekt, sest muidu kliendid sind ei taha," tõdes produtsent.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuht Katrin Viirpalu

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