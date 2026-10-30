"Minu kalli ema" režissöör: otsustasime kõike võimalikult realistlikult näidata

Alates sellest nädalast jookseb neljapäeviti ETV-s auhinnatud draamasari "Minu kallis ema". Teleloo keskmes on noor naine Alina, kelle ema leitakse tapetuna mererannast. Uurijate peamiseks kahtlusaluseks on Alina, kes juba lapsest saati on politsei huviorbiidis olnud kui narkomaan ja prostituut. Samas võib temas näha ohvrit, kellelt rööviti lapsepõlv ja keda sunniti tegema asju, mis ei peaks ühegi lapse ellu kuuluma.

Endise politseiniku rollis astub sarjas üles näitleja Indrek Ojari. Ojari rääkis "Ringvaates", et lugu köitis tema tähelepanu kohe, kui ta stsenaariumit lugeda sai.

"See juhtumiste, konfliktide ja draama kontsentraat lehekülgedel oli see, millest ma sain kohe aru, et siin ei ole mingit kummi venitamist. Kogu aeg on adrenaliin üleval. Harva juhtub, kui ma loen stsenaariumit peaaegu nagu heas mõttes juturaamatut: ma ei saa seda enne käest ära panna, kui viimane lehekülg on loetud," kirjeldas ta.

Kuna teemad, millest sari räägib, on keerulised, on näitleja töös oluline element võidulootus, mis aitab lugu edasi kanda. "See on selline lootus, mille pealt sa sõidad. Sa lahendad asju. Sul on takistused ja sa püüad võidu poole liikuda," avas Ojari.

Keerulise lugudega lapsed ei ole Ojarile võõras teema, sest ta töötas üle 20 aasta tagasi Tallinna kesklinna laste ööbimismajas.

"Kui ma seda tööd tegin, siis ma puutusin selle karmi reaalsusega kokku. Tol ajal oli pilt kindlasti mustem kui praegu. Ma nägin seda pahupoolt ja reaalsus on kindlasti karm. Sa pead iga päev, iga hetk olema valmis nagu loom metsas, sest ohud on igal pool. See on väga stressirikas atmosfäär," kirjeldas ta.

Režissöör Doris Kartau rääkis, et kuna "Minu kallis ema" on kokku kirjutatud mitmest tõsielulisest loost, tahtsid tegijad ka ekraanile võimalikult ausa loo tuua.

"See sai nii produtsentide, meeskonna kui ka näitlejatega kokku lepitud, et me proovime võimalikult realistlikult näidata kõike, kaasaarvatud naistevastast vägivalda. Kõik tulid selle ideega kaasa, sest nad said aru, kui oluline see lugu on," selgitas ta.

Kartau lisas, et vägivalla näitamise puhul on väga suur küsimus, kas ja millal seda näidata.

"Selle loo puhul oli väga vaja aru saada, mida Alina tegelane on oma elu jooksul läbi elanud selleks, et me saaks aru, miks ta on teinud selliseid valikuid. Vägivalda näidates suunasime kaamera alati nii, et see oleks võimalikult ohvri perspektiivist," avas ta.

Kevadel toimunud Eesti Filmi- ja Teleauhindade galal viis "Minu kallis ema" koju lausa viis auhinda, rohkem kui ükski teine telemaastiku tegija. Muu hulgas kuulutati Kartau parimaks telerežissööriks ja Indrek Ojari parimaks meesnäitlejaks sarjas. Kõige enam on aga režissööri puudutanud nende inimeste tagasiside, kes on sellise eluga ühel või teisel moel kokku puutunud.

"On olnud mitmeid naisi, kes on mulle kirjutanud, keda ma ei tunne, kes on öelnud, et nende elus on olnud sarnaseid juhtumeid ja neil tekkis äratundmine, et keegi veel märkab selliseid asju ühiskonnas," meenutas ta. Samuti jäi talle eredalt meelde ühe endise prokuröri kiri, kuigi sari võtab prokuratuuri suhtes üsna kriitilise hoiaku.

"See lugu on äärmiselt vajalik rääkida. Kui see saab auhindu, siis see tähendab seda, et see jõuab järjest laiema publiku ette. Ma arvan, et see on kõige olulisem," lisas Kartau.

Ojari tõi välja, et talle on korda läinud kolleegide head sõnad. "Seal on palju ilusaid asju, mis on kuidagi tõesti õnnestunud."