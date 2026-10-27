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Auhinnatud sari "Minu kallis ema" jõuab ETV vaatajateni

Tele
Minu kallis ema
Minu kallis ema Autor/allikas: Marek Metslaid
Tele

Alates 29. oktoobrist näeb ETV-s neljapäeviti kodumaist draamasarja "Minu kallis ema", mis on tunnustatud viie kodumaise teleauhinnaga ja saanud kiitust ka väljaspool Eestit.

Kevadel toimunud Eesti Filmi- ja Teleauhindade (EFTA) galal viis psühholoogiline põnevik "Minu kallis ema" koju lausa viis auhinda, rohkem kui ükski teine telemaastiku tegija. Sari võitis aasta parima teleseriaali tiitli ja tunnustuse pälvisid ka sarja režissöör Doris Kartau (parim telerežissöör), Doris Tilk (parima naisnäitlejanna sarjas), Indrek Ojari (parim meesnäitleja sarjas) ning grimeerija Gristina Pahmann (aasta vormilooja televisioonis).

Kui sarja on seni saanud vaadata vaid Elisa vahendusel, siis oktoobri viimasest neljapäevast jõuab see ka ETV ekraanile. Kuuel nädalal rullub vaatajate ees lahti mitmekihiline lugu keerulistest perekonnasisestest suhetest.

"Minu kallis ema" Autor/allikas: Marek Metslaid

Sarja keskmes on noor naine Alina (Doris Tilk), kelle ema Renata (Elina Reinold) leitakse tapetuna mererannast. Kuigi esmapilgul tundub see tavapärase krimisarja algusena, koorub sealt välja palju sügavam ja valulisem lugu. Uurijate peamiseks kahtlusaluseks on Alina, kes juba lapsest saati on politsei huviorbiidis olnud kui narkomaan ja prostituut. Samas võib temas näha ohvrit, kellelt rööviti lapsepõlv ja keda sunniti tegema asju, mis ei peaks ühegi lapse ellu kuuluma. On Alina siis külmavereline manipulaator või ohver? Oma versiooni esitab ka endine politseinik Mart (Indrek Ojari), kelle taust tekitab omakorda kahtlusi.

Tõsielust ainest saanud loo on sarjaks kirjutanud stsenarist Raoul Suvi. Sarjas teevad kaasa paljud tuntud näitlejad, eelmainitutele lisaks on kesksetes rollides Saara Pius ja Jaanus Mehikas. Teleloo produtsendid on Toomas Ili, Jevgeni Supin ja Olena Malkova. 

"Minu kallis ema" on pälvinud palju tähelepanu ka väljaspool Eestit – sari on osalenud festivalidel ning leidnud seal ka tunnustust. Esimese Eesti teleseriaalina valiti "Minu kallis ema" Berliini filmifestivali raames toimunud Berlinale Series Market Selects programmi.

ETV ekraanil näeb sarja alates 29. oktoobrist neljapäeviti kell 22.05.

Toimetaja: Karmen Rebane

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