Ivo Linna: "Mnemoturniiri" suurim võlu peitub omavahelistes naljades

"Mnemoturniiri" pikaaegne mängija Ivo Linna rääkis "Ringvaates", et kõige huvitavamad on saates omavahelised naljakesed ja põnev arutluskäik. Mälumängur Reimo Sildvee sõnul on need küsimused kõige paremad, kus vastuse saab tuletada, sest siis tekib suur mängulust.

Eesti vanim mälumängusaade "Mnemoturniir" oli esimest korda Vikerraadios 23. detsembril 1967. aastal.

"Seda vist ei ole juhtunud, et me mitte ühelegi küsimusele vastust ei tea, aga neid küsimusi on tulnud küll, millele me oleme proovinud vastust tuletada, aga kui ikka ei tule, siis ikka ei tule," muheles "Mnemoturniiri" mängija Ivo Linna.

"Need küsimused ongi kõige paremad, kus vastuse saab tuletada, siis tekib endal ka natuke nagu mängulust, hakkad mõtlema, kuidas inimesed tavaliselt käituvad, mis mustrid meie eludes on," sõnas mälumängija Reimo Sildvee.

Sildvee sõnul vaatab tema alati esimesena Marju Kõivupuu poole. "Tema paneb alati mingi vastuse kohe lauda ja tihti on see ka õige, sest Marju tõesti teab väga palju. Mõnikord tuleb hakata koos asja arutama," nentis Sildvee.

"Me tegelikult arutame pikemalt, kuigi saade on eetris 13 minutit. Omavahelised naljakesed ja arutluskäik on väga huvitavad. Kas see tingimata ka sihile viib, pole kindel, aga tore on omavahel juttu vesta küll," tõi Linna välja.

Linna enda sõnul saadeteks eriliselt ei valmistu, vahel siiski lehitseb mälumänguraamatuid, kui saatekaaslastele on vaja mõni viguriga või naljakas küsimus esitada. "Vahel mu sõbrad pakuvad mulle vahvaid mälumänguküsimusi," muheles Linna.

Sildveel on telefonis kaust, kuhu ta salvestab kõik huvitavad faktid, mis meediast või lugedes silma jäävad.

"Ringvaate" saate vaataja Mai Haidak saatis mälumängijatele küsimuse, mis kõlas nii: keeleuurijate poolt on kirja pandud ainult täishäälikutest koosnev murdekeelne lause: a o ä. Mida see tähendab?

"See on väga lihtne, aga vaatame, kas Reimo teab," sõnas Linna.

"A kõlab nagu aja, o on nagu hobune ja ä on ära ehk aja hobune ära," vastas Sildvee.

"Mina tean seda väljendit lapsest saadik, sest see on Saaremaa murdes," muheles Linna.

"Kui küsimus tuleb levimuusikast, siis see on Ivo pärusmaa, kus me sageli vaatame Ivo suunas," tõi Sildvee välja.

Saatetegijad ootavad kuulajatelt küsimusi aadressile mnemoturniir@err.ee. Kirja tuleks panna oma nimi ja ka allikas, kust küsimuse vastust saab kontrollida.