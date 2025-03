"Mnemoturniiri" kõige pikaajalisem küsija: põhiline on, et küsimus oleks huvitav

"Mnemoturniiri" kõige pikaajalisem küsija Rein Laumets on pea 60 aasta jooksul tarkadele puremiseks saatnud üle 5700 küsimuse. Tema sõnul on kõige olulisem, et kõige huvitavam on kuulata, kuidas vastajad õige lahenduseni jõuavad.

Rein Laumets oli 20-aastane Tallinna Polütehnilise Instituudi mehhaanikatudeng, kui tema esimene küsimus "Mnemoturniiris" kõlas. "Mnemoturniiri" sünnist oli möödunud kõigest mõni kuu. Selle aasta lõpus tähistab "Mnemoturniir" oma 58. sünnipäeva. Ligi 60 aasta jooksul on täna 77-aastane Laumets saatnud tarkadele puremiseks üle 5700 pähkli.

Kõik sai alguse ajakirja Noorus vahel ilmunud ristsõnavihikust. Nagu tellitult sattus tema kätte ka uudis esimese "Mnemoturniiri" eetrisse minekust. Edasine on ajalugu, mis mehel punktuaalse täpsusega kirja on pandud. "Iga saade on ühe lehe peal. Kümme küsimust saates võtsin makilindi peale ja siis kirjutasin maha ja trükkisin ära," tutvustas ta "Ringvaates" "Mnemoturniiri" kokku koondatud ajalugu. Küsimuste ja teemade kohta on Laumetsal eraldi kartoteegid ja isikuregistrid.

Ajad muutuvad, vahetuvad saatejuhid ja tarkade klubi liikmed, kuid Laumetsale on antud pidevalt parima küsija tiitel. "Põhiline on see, et küsimus on huvitav ja nad jõuavad läbi keeruliste käikude õige vastuseni. See tuletuskäik, kuidas nad selleni jõuavad, on huvitav," rääkis Laumets.

Rein Laumets on "Mnemoturniiri" kõige pikaajalisem küsija. 1992. aastal nägi ilmavalgust tema Eesti-teemaliste küsimuste kogumik "Tähelepanu! ''Mnemoturniir''. Estica". Viimase 20 aastaga on lisandunud veel kolm "Mnemoturniirile" pühendatud küsimustekogumikku.

"Mnemoturniiri" tarkade klubisse kuuluv Reimo Sildvee ütles, et ühtegi igavat küsimust tema kohanud ei ole. "Pigem on neid vau-efekte küll, et äge! Uus väga äge teadmine tuli juurde," lisas saatejuht Tarmo Tiisler.