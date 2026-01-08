Ivo Linna: see, millest ma laulan, ongi minu maailm

Ivo Linna rääkis "Terevisioonis", et koostöö ansambliga Supernova on väga värskendav, sest noorte meestega koos musitseerides tunneb ta ennast ka noorena. Linna sõnul jutustavad bändi lood igapäevastest lihtsatest asjadest ja see, millest ta laulab, ongi tema maailm.

"Meil käib koostöö ansambliga Supernovaga hüpeldes," muheles muusik Ivo Linna. "Mõnikord on koostöö tihedam, siis on jälle pausid. Praegu on rahulikum, pärast suuri pidustusi võtab rahvas ka rahulikumalt ja tänu imelisele talvele on keskendunud suusatamisele ja muude talverõõmude nautimisele."

2008. aastal sai Linna koostöö Supernovaga alguse. "Koostöö on osutunud värskeks, mulle meeldib, et saab jupikaupa uusi laule salvestada ja esitada. Kõlab väga triviaalselt, aga koostöö nooremate meestega sunnib ennast ka kokku võtma," sõnas Linna.

Muusik ja Supernova liige Felix Kütt on Linnale kirjutanud kolm lugu. "Kui sa inimest lähemalt tunned, on parem kirjutada. Tänu sellele, et ma Ivot tunnen tihkasin ma talle välja pakkuda lood, mida olen kirjutanud paarkümmend aastat tagasi, need lood tulid mu sahtlist välja. Kui Ivo eelmise aasta lõpus mainis, et võiks midagi salvestada, pakkusin need vastleitud lood välja," ütles Kütt.

Linna sõnul tunneb ta end Küti laulusõnu lauldes väga koduselt. "Felix on tabanud oma tekstidega naelapea pihta. Mina mõtlen asjadest samamoodi. Ma ei pea ette kujutama, et olen keegi teine, see, millest ma laulan, ongi minu maailm," nentis Linna.

Ivo Linna ja Supernova, "Elu maal"

Ivo Linna ja Supernova "Kui öö..."