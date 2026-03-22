Ivo Linna: karmidel aegadel tahab inimene kindlustunnet

Robert Linna ja Priit Võigemast elustavad üheks õhtuks legendaarse ansambli Kollane Allveelaev G loomingu. Ivo Linna tõdes saates "Hommik Anuga", et ajad on karmid ja inimene tahab kindlustunnet, mõnda tuttavat asja, mis annab talle lihtsalt jõudu.

"Mulle meeldib 1960–1970. aastate muusika juures see, et selles on nagu mingi tulevikku vaatav perspektiiv. Need inimesed, kes seda muusikat lõid ja mängisid ja esitasid, tulevad ju põhimõtteliselt teise maailmasõja järgsest maailmast, kus rusud on selja taga. Ülesehitamine algab ja optimism ning energia on nii tugev, tahe teha ägedat muusikat. Minu meelest on see entusiasm ajaga lahtunud," nentis muusik Robert Linna, kes koos Priit Võigemastiga elustavad bändi Kollane Allveelaev G.

Näitleja ja lavastaja Priit Võigemast tõdes, et tema tahtis väikese poisina saada näitlejaks, Ivo Linnaks, Jaak Joalaks või Tõnis Mägiks. "Rock Hotel on mänginud väga olulist osa minu kujunemisloos, kodus olid plaadid olemas. Kuulasin neid lugusid, ladusin raamatud kahte virna ja mängisin nende peal trummi kaasa," muheles Võigemast.

Robert Linna tahtis väiksena saada rallisõitjaks või salaagendiks. "Ja natuke mõlemat on minu praeguse elukutse juures, nii tempot kui põnevust," nentis Robert.

1989. aastal tuli Kollane Allveelaev G esimest korda kokku. "Mu kallis sõber Tartu ajakirjanik Andrus Esko tuli välja ideega, et miks ma ei võiks ajada kamba mehi kokku ja teha ilusat 1960. aastate muusikat eesti keeles," meenutas Ivo Linna.

Ideel oli Ivo arvates jumet ja nii kaasati ansambel Karavan, vennad Kõrvitsad ja Jaak Joala. "Siis hakkas lugude valik ja tohutu proovitegemine, et kogu asi saaks orkestreeritud. Me tegime seda asja omal ajal väga hästi ja kui nüüd raadiost mõni laul kõlama hakkab, ei ole piinlik."

Vokaalselt on Roberti sõnul kõige keerulisem lugu "Ma sinu murest aru sain". "See lugu peab olema hästi tundlikult süngis," muheles Võigemast.

"Ajad on karmid ja inimene tahab tunda kindlustunnet, et midagi on sellist, mis on jäänud. See annab talle lihtsalt jõudu," nentis Ivo.

Roberti sõnul on stressi ja ärevust meie ümber piisavalt palju ja mõnikord polegi paremat kohta, kuhu peitu minna, kui oma heasse ja mõnusasse mälestusse.

"Olla võib halb aeg ka hea", Kollane Allveelaev G Tribute